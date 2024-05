video suggerito

Nuova musica per Marilyn Manson nonostante la causa per abusi sessuali a Evan Rachel Wood A quattro anni di distanza dall’ultimo album We Are Chaos, Marylin Manson ritorna con un nuovo singolo e la firma di un contratto discografico con l’etichetta indipendente metal Nuclear Bast. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Marylin Manson, via Instagram

Marilyn Manson ha annunciato la firma di un nuovo contratto discografico con l'etichetta indipendente metal Nuclear Bast: nelle prossime settimane potremmo assistere a un suo ritorno musicale, a quattro anni dalla pubblicazione dell'album We Are Chaos, con all'interno singoli come Don't Chase The Dead e Infinite Darkness. Sul suo profilo X, è comparso un video, uno snippet del suo prossimo singolo. Nel brano, Manson sussurra la frase: "Continua a dormire, mi sognerai". La firma di Manson con Nuclear Bast, confermata secondo le indiscrezioni fornite da Rolling Stone Usa, arriverebbe dopo l'annuncio del suo nuovo tour, a cinque anni di distanza dall'ultimo. Infatti, Manson in una leg in Nord America, accompagnerà i Five Finger Death Punch, oltre a suonare in alcuni festival da headliner.

Le accuse di violenze sessuali di Evan Rachel Wood ed Esme Bianco

Il ritorno musicale di Manson non può distogliere lo sguardo dalle vicende legali, che dal 2021, seguono l'autore statunitense. Tutto è cominciato con le accuse dell'attrice Evan Rachel Wood, ex compagnia di Manson, a febbraio, quando in un post (poi rimosso) su Instagram, scrisse: "Il nome dell’uomo che ha abusato di me è Brian Warner, noto a tutti come Marilyn Manson. Ha iniziato adescandomi quando ero un’adolescente e ha orribilmente abusato di me per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi a lui. Sono stufa di vivere con la paura di ritorsione, diffamazione o ricatto. Sono qui per accusare quest’uomo pericoloso e l’industria che l’ha sempre difeso e protetto, prima che possa rovinare altre vite. Sono dalla parte delle vittime che non vogliono più restare in silenzio".

Il documentario Phoenix Rising

La denuncia dell'attrice, seguita poi dalle testimonianze dell'attrice Esme Bianco, portarono alla risoluzione del contratto discografico di Manson con Loma Vista Recordings. Evan Rachel Wood, pubblicherà nello stesso anno un documentario su HBO dal titolo Phoenix Rising: si tratta del racconto di Wood sugli abusi subiti da Manson negli anni. Oltre alla risoluzione del contratto discografico, Manson vide distrutte le possibilità di comparire come attore nelle serie American Gods e Creepshow.