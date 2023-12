Nominati i nuovi direttori dei musei italiani: Schmidt lascia gli Uffizi per Capodimonte con polemica Il MInistero della Cultura ha reso noti alcuni dei nuovi direttori e direttrici di alcuni Musei di prima e seconda fascia.

A cura di Redazione

"La flagellazione" di Caravaggio (sx) e "Nascita di Venere" di Botticelli (dx)

Il Ministero della Cultura ha conferito i nuovi incarichi di direttore e direttrice di quattro musei di prima fascia e sei musei di seconda fascia, portando a un cambio di poltrone che nei giorni scorsi ha creato non poche polemiche, soprattutto per quanto riguarda il nome di Eike Dieter Schmidt, ex direttore del Museo degli Uffizi di Firenze, che il Ministro Sangiuliano ha spostato al Museo e Real Bosco di Capodimonte, preferendolo agli altri due candidati, ovvero Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini, mentre a Firenze sarà sostituito da Simone Verde, attuale Direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma che ha vinto la concorrenza di Paola D’Agostino ed Edith Gabrielli.

Polemiche per la possibile candidatura a Firenze di Schmidt

Schmidt ha commentato così a caldo: "Quando la notizia della nomina mi ha raggiunto, stavamo andando a brindare dopo la presentazione di una mostra e il brindisi a questo punto è diventato per questo nuovo incarico. Mi sono davvero molto commosso" ha commentato a caldo Schmidt". Il Direttore ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana e le polemiche sono nate attorno alla possibilità di una candidatura a Sindaco di Firenze sulla quale come ha spiegato ieri ai cronisti, in conferenza stampa, "deciderò a gennaio" sottolineando come quello a Firenze non sia un addio ma un arrivederci e scatenando non poche critiche nel mondo della politica che vorrebbe una scelta precisa da parte sua.

Gli altri direttori dei musei di prima fascia

Non solo Schmidt, comunque, visto che ci sono anche altri due musei di prima fascia ad avere un nuovo direttore o una nuova direttrice: Renata Cristina Mazzantini – attuale curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, consulente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici – infatti, è stata nominata direttrice della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, mettendosi alle spalle Micol Forti e Bartolomeo Pietromarchi , mentre Angelo Crespi, attuale Presidente del Museo Maga di Gallarate, sarà direttore della Pinacoteca di Brera, piazzandosi davanti a Beatrice Bentivoglio-Ravasio e lo stesso Simone Verde.

Tutti i direttori dei musei di seconda fascia

Oltre a quelli di prima fascia, però, sono stati eletti anche sei direttori. direttrici di seconda fascia, individuati dal Direttore generale Musei, Massimo Osanna:

Federica Zalabra per il Museo Nazionale d’Abruzzo : Direttore regionale Musei Abruzzo, delegata dal Direttore generale Musei sul Museo Nazionale D’Abruzzo. La terna comprendeva anche Cristina Collettini e Mirella Serlorenzi .

: Direttore regionale Musei Abruzzo, delegata dal Direttore generale Musei sul Museo Nazionale D’Abruzzo. La terna comprendeva anche e . Costantino D’Orazio per la Galleria Nazionale dell’Umbria : Funzionario storico dell’arte presso la Sovrintendenza comunale di Roma, curatore di esposizioni di arte antica (XVI e XVII secolo) e contemporanea, divulgatore. La terna comprendeva anche Francesca Riccio e Mirella Serlorenzi .

: Funzionario storico dell’arte presso la Sovrintendenza comunale di Roma, curatore di esposizioni di arte antica (XVI e XVII secolo) e contemporanea, divulgatore. La terna comprendeva anche e . Fabrizio Sudano per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria : Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. La terna comprendeva anche Elena Rita Trunfio e Stella Falzone .

: Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. La terna comprendeva anche e . Thomas Clement Salomon per le Gallerie Nazionali di Arte Antica : storico dell’arte e giurista, museologo e organizzatore di mostre. Responsabile di progetti per la Galleria Borghese e Direttore scientifico del Gruppo MoMo-Skyra. La terna comprendeva anche Maria Cristina Terzaghi e Cinzia Ammannato .

: storico dell’arte e giurista, museologo e organizzatore di mostre. Responsabile di progetti per la Galleria Borghese e Direttore scientifico del Gruppo MoMo-Skyra. La terna comprendeva anche e . Stella Falzone per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto : archeologa, staff scientist dell’Accademia delle Scienze di Vienna. Ha diretto numerosi progetti di valorizzazione, scavo archeologico e musealizzazione. La terna comprendeva anche Anita Guarnieri e Luigina Tomay .

: archeologa, staff scientist dell’Accademia delle Scienze di Vienna. Ha diretto numerosi progetti di valorizzazione, scavo archeologico e musealizzazione. La terna comprendeva anche e . Alessandra Necci per le Gallerie Estensi: storica, autrice di numerosi libri storico-biografici su Isabella d'Este, Maria Teresa d'Austria e Maria Antonietta di Francia, Nicolò Machiavelli, Napoleone, Caterina de' Medici e Luigi XiV. Docente nel Dipartimento di Impresa e Management della Luiss “Guido Carli”. La terna comprendeva anche Giovanni Sassu e Paola D’Agostino.