New York canta Cesare Cremonini, oltre di mille persone cantano la sua musica a Times Square A New York un flash mob improvviso dedicato a Cesare Cremonini, con mille ragazzi italiani che cantano La nuova stella di Broadway. Suoi social commenta anche Cremonini: "Siete bellissimi".

A cura di Andrea Parrella

Cesare Cremonini suona anche a Times Square. Più di mille persone si sono ritrovate nella piazza principale di New York per far risuonare le note della canzone dell'artista bolognese La nuova stella di Broadway, ispirata proprio alla Grande Mela. Notevole il colpo d'occhio suscitato dalle immagini che arrivano dai social e commentate dallo stesso Cremonini, che ha ringraziato gli organizzatori di questo momento speciale.

Organizzatore del flash mob è Giacomo Aicardi, 24 anni di Alassio in Liguria, e Stefano Secci, cagliaritano, che lo scorso sabato 16 Marzo hanno dato vita all'evento in Times Square, radunando un migliaio di persone che hanno cantato all'unisono la canzone di Cesare Cremonini, riempiendo l'intera piazza. L'evento, come segnala lo stesso Aicardi a Fanpage.it, è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Wsc Italia Global Leaders. La maggior parte delle persone che hanno preso parte al flash mob erano provenienti da tutta Italia e soggiornavano a New York per partecipare ad un progetto di simulazione diplomatica.

Wsc Italia Global Leaders, Ambascistore del futuro è un'associazione che ogni anno raccoglie più di mille studenti universitari e liceali per partecipare al progetto MUN (Model United Nations), una simulazione diplomatica in cui i partecipanti, provenienti da tutta Italia, vivono in prima persone la vita istituzionale dei delegati ONU.

La notizia del flash mob è arrivata allo stesso Cesare Cremonini, che nelle scorse ore ha risposto al post pubblicato da Giacomo Aicardi, ringraziando tutti i partecipanti, limitandosi a dire un semplice: "Siete bellissimi". Aicardi ha raccontato anche di uno scambio di messaggi in privato con Cesare Cremonini, per poi commentare al sito Ivg Aicardi: "È stato un momento magico. Ci siamo ritrovati in uno dei luoghi più iconici del mondo e abbiamo condiviso una canzone che racconta perfettamente cosa rappresentano New York e la sua atmosfera. È stata una serata davvero indimenticabile".