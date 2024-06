video suggerito

Musei gratis il 2 giugno per la prima domenica del mese: quali aderiscono per la Festa della Repubblica Domenica 2 giugno, Festa della repubblica, coincide anche con l’iniziativa #domenicalmuseo l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

Colosseo (LaPresse)

Il Ministero della Cultura ha annunciato che il 2 giugno prossimo, Festa della Repubblica, i musei italiani saranno aperti, visto che la festività coincide con #domenicalmuseo, ovvero l’iniziativa del MiC che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. "I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente nella giornata del 2 giugno – ha dichiarato il Ministro Gennaro Sangiuliano -. Si tratta di una scelta attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia"

Quali sono i musei gratis e i parchi con ingresso gratuito

Sono tantissimi i siti che saranno aperti domenica 2 giugno, dai Parchi archeologici di Pompei ed Ercolano e La Reggia di Caserta in Campania, passando per il Parco Archeologico del Colosseo, la galleria degli Uffizi a Firenze, ma anche la Pinacoteca di Brera, tra le altre. L'elenco completo è sul sito ufficiale del Mibact: "Ho voluto fortemente aprire gratuitamente i nostri siti museali in giornate dall’alto valore simbolico come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Prima non era così. E, stando ai dati di affluenza registrati in queste giornate, l'iniziativa è stata apprezzata" ha detto il Ministro Sangiuliano.

Come funziona l'ingresso gratuito la prima domenica del mese

“Con il voto del 2 giugno 1946, il primo a suffragio universale maschile e femminile, gli Italiani scelsero la Repubblica. Questa festa è il momento in cui celebriamo i valori condivisi, al di là delle diverse legittime posizioni”, ha concluso il Ministro. Stando a quanto si legge nella nota del Ministero della Cultura, quindi, le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Per quanto riguarda l'ultima occasione di #domenicalmuseo, avvenuta domenica 5 maggio, l’affluenza registrata è stata di 382.775 persone.