Morto Teo Ciavarella, pianista di Lucio Dalla: “Ha dedicato la sua vita al jazz” È morto all’età di 65 anni il pianista jazz Teo Ciavarella. La sua intera vita era stata dedicata alla musica, che praticava e insegnava con passione a Bologna, sua città d’adozione. Nella sua carriera ha lavorato con grandi artisti da Lucio Dalla a Enzo Jannacci e Vinicio Capossela, arrivando a nomi di fama internazionale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento all'età di 65 anni il pianista Teo Ciavarella, musicista appassionato e virtuoso della musica jazz. Aveva lavorato con grandi professionisti nel panorama musicale italiano e non solo, accompagnando artisti come Lucio Dalla, Enzo Jannacci e tanti altri ancora. A ricordarlo, anche il comune di Bologna, sua città d'adozione, dove viveva e insegnava. Nel 2023 era stato ricoverato all'ospedale Sant'Orsola per una rara forma di tumore e, anche lì, non aveva mai smesso di suonare, per risollevare l'animo a chi, come lui, stava affrontando un momento difficile e delicato.

La carriera dedicata al jazz

Originario di un paesino vicino Foggia, poi trasferitosi a Bologna, si era laureato al Dams e nella sua carriera aveva lavorato con grandi nomi della musica jazz come Jerry Mulligan, Paolo Fresu, Hiram Bullock, Antonello Salis, Cheryl Porter, Fabrizio Bosso, Dhafer Youssef, Daniele Scannapieco, Stefano Di Battista, Henghel Gualdi, o la Doctor Dixie Jazz Band. Negli anni aveva sperimentato vari generi musicali e, infatti, in ambito italiano, si ricordano le sue collaborazioni con Lucio Dalla, Renzo Arbore, Paolo Conte Vinicio Capossela, Claudio Baglioni, Enzo Jannacci e molti altri ancora. Nella sua carriera aveva collaborato anche a diversi dischi, figurando anche come band leader, come nell'albume del 2011 Live at Take Five o Half Way. È stato anche autore delle musiche degli spettacoli di comici come Antonio Albanese, Enrico Bertolino e Paolo Rossi, ma ha anche preso parte ad eventi in cui la musica si intrecciava con la poesia e la letteratura, insieme ad attrici come Piera Degli Esposti, Monica Guerritore. Artista poliedrico, amava suonare e perciò non si è mai negato la possibilità di prendere parte tanto a programmi televisivi, quanto a festival di prestigio nell'ambito della musica jazz.

Il cordoglio del Comune di Bologna

Dal Comune di Bologna arriva un messaggio di cordoglio sentito e accorato, in cui si sottolinea come Ciavarella abbia trascorso la sua vita occupandosi di musica:

Apprendiamo con dolore della scomparsa di Teo Ciavarella. Se ne va una figura importante per Bologna, città in cui aveva scelto di vivere e dove ha svolto attività concertistica, didattica e di promozione culturale. Compositore di fama internazionale, ha dedicato tutta la sua vita alla musica, sia da solista che in collaborazione con i più grandi artisti italiani. Rivolgiamo ai suoi familiari e ai suoi cari il sentito cordoglio