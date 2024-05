video suggerito

Morto rapper Rylo Huncho, si era puntato una pistola alla testa per fare un video su internet Rylo Huncho, rapper 17enne, è morto mentre si stava filmando per un video da pubblicare su Instagram. Nel filmato il giovane si puntava un’arma alla testa, poi è partito un colpo e il suo corpo è caduto a terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Rylo Huncho, rapper 17enne, si stava filmando mentre teneva in mano una pistola. Il giovane si inquadrava mentre ballava e cantava, riprendendo la scena in un video da pubblicare sul suo profilo Instagram. Il filmato si interrompe bruscamente quando il ragazzo si punta l'arma alla testa, preme il grilletto e crolla a terra subito dopo lo sparo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la notizia della sua morte sarebbe arrivata dalla polizia di Suffolk, in Virginia, che avrebbe confermato che un diciassettenne è morto per "una ferita accidentale da arma da fuoco autoinflitta" alla testa. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Il video dello sparo

Il video, successivamente rimosso, in cui Rylo Huncho si punta la pistola alla tempia, spara e poi crolla a terra, ha fatto subito il giro del web. In quelle immagini, ormai virali, il 17enne canta e si muove a tempo di musica mentre impugna l'arma. Il filmato ha generato una serie di speculazioni, prima sulla veridicità di quanto accaduto, poi sulle motivazioni che hanno spinto il ragazzo a compiere un gesto del genere. Secondo The Direct, il giovane è stato portato d'urgenza in ospedale ma per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Chi è Rylo Huncho

Nonostante la polizia del Suffolk non abbia rilasciato il nome della vittima, si tratta verosimilmente di Rylo Huncho, il cui nome completo è Raleigh Freeman III. Sul profilo Instagram del rapper si contano oltre 28milla followers mentre su Spotify circa 680 ascoltatori mensili. Alcuni membri della sua famiglia hanno aperto una raccolta fondi, sulla pagina si legge il messaggio lasciato da Monica Savage e Diane Bryant:

Mia zia ha perso suo figlio di 17 anni per una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa. Era il suo unico figlio. Era una madre single ma si prendeva cura di suo figlio come meglio poteva. Il suicidio/incidente è stata la causa della sua morte, stiamo ancora cercando di capire perché (…) Qualsiasi cosa può aiutarla in questo momento.