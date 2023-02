Morto Maurizio Scaparro, il regista e critico teatrale aveva 90 anni Fabrizio Scaparro è scomparso oggi nella sua casa romana. Il critico e regista teatrale, capostipite del gruppo che nel dopoguerra fece nascere il teatro pubblico e la moderna regia in Italia aveva 90 anni.

A cura di Cristina Somma

Maurizio Scaparro (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Il mondo del teatro saluta il suo gigante: addio a Fabrizio Scaparro, morto oggi nella sua casa romana. Il regista e critico teatrale aveva compiuto 90 anni il 2 settembre scorso ed era l'ultimo personaggio del gruppo Strehler, di cui fu capostipite. Nel dopoguerra diede vita al teatro pubblico e alla moderna regia in Italia.

La sua passione per il teatro emerse sin da piccolo, quando decise di dedicarsi alla recitazione, abbandonata poco dopo perché non presa sul serio. Poi però ha cominciato a dedicarsi nuovamente alle scene in vesti diverse da quelle di attore, in modo più serio.

La sua attività come critico teatrale cominciò per giornali come l'Avanti! cui seguì la fondazione, nel 1961, della rivista Teatro nuovo. Poi divenne direttore artistico di diverse realtà teatrali, come per lo Stabile di Bologna, per il Teatro Stabile di Bolzano, il teatro di Roma e nel 1990 per l'Eliseo. Contemporaneamente era anche regista. Ha debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1965 con La Venexiana, commedia di un anonimo del 500.Tra gli altri incarichi, nel periodo 1979-1983 è stato direttore del Festival Internazionale di Teatro all'interno della Biennale di Venezia.