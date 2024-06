video suggerito

Morto il rapper Brother Marquis, membro dei 2 Live Crew, condannati per oscenità a causa di un album È morto a 58 anni Brother Marquis, membro dei 2 Live Crew, prima band a essere condannata (e poi assolta) per oscenità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brother Marquis

Il rapper Brother Marquis – il cui vero nome è Mark Ross -, della band rap 2 Live Crew è morto all'età di 58 anni, come ha scritto TMZ, confermato anche dall'account del gruppo americano che scrive che il cantante "è volato al piano superiore" e dal manager che lo ha confermato alla testata statunitense, benché non siano state ancora rese note le cause della scomparsa, benché, stando sempre alle fonti citate da TMZ la morte dovrebbe essere avvenuta per cause naturali e pare che non vi sia alcuna indagine per altri reati. Benché Marquis non fosse uno dei membri fondatori della crew ne è diventato uno degli esponenti di punta, rendendo la band una delle più amate a cavallo tra gli 80 e i 90.

Brother Marquis ha scritto un pezzo importante della storia dell'hip hop americano e mondiale quando, assieme a Fresh Kid Ice, Mr. Mixx e Uncle Luke pubblicò l'album As Nasty As They Wanna Be nel 1989. Un album – il terzo dei 2 Live Crew – che fece non poco scalpore, vista al quantità di imprecazioni che conteneva, al punto da portare la band davanti a un giudice. L'album, infatti, oltre a essere stato il più venduto della band ha anche il record di essere il primo album della Storia a essere considerato osceno in un'aula di tribunale, dove un giudice lo definì un lavoro che attraeva pensieri sporchi e non l'intelletto e la mente.

La sentenza provocò l'arresto di alcune persone, ma due anni dopo la Coorte d'Appello annullò la decisione precedente. Ma quell'album ebbe anche il record di essere il primo album di un gruppo rap del sud a vendere un milione, come scrive Rolling Stone che ricorda come "Il gruppo era noto per aver registrato parodie di altri artisti, tra cui Roy Orbison, che fece causa al gruppo per aver reinventato ‘Oh, Pretty Woman'". La band si sciolse negli anni 90 e Ross si unì agli Ice-T nel brano "99 Problems" di Home Invasion. Nel 2015 ci fu una breve reunion per un tour: "Alcuni spettacoli sono sfuggiti di mano più di altri. Quando andavamo in alcune città, erano le forze dell’ordine locali ad avere problemi" dichiarò Ross a RS.