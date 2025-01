video suggerito

Morte Liam Payne, arrestato Braian Paiz: era il cameriere accusato di aver fornito la droga al cantante Il cameriere 24enne è stato arrestato per non essersi presentato in tribunale dopo l'accusa di aver fornito cocaina a Liam Payne, morto il 16 ottobre scorso a Buenos Aires.

Braian Paiz, il cameriere 24enne accusato di aver fornito droga a Liam Payne, è stato arrestato per non essersi presentato in tribunale dopo le accuse. Paiz, che lavorava in un ristorante a Puerto Madero, aveva incontrato l'ex cantante degli One Direction poco prima della sua morte. In seguito alle indagini, era stato accusato di "fornitura di stupefacenti", un reato che in Argentina comporta pene da 4 a 15 anni di reclusione.

L'arresto e il clamore televisivo

Nonostante avesse negato ogni coinvolgimento in un'intervista televisiva, ammettendo solo di aver trascorso del tempo con Payne nel suo hotel, Paiz è stato arrestato a Berazategui, nella provincia di Buenos Aires, dopo non essersi presentato in aula come richiesto. In una intervista alle tv locali, Paiz si era difeso specificando che tra loro ci fosse stato qualcosa di intimo: "Non gli ho fornito niente, non sono responsabile. In realtà, c'è stato qualcosa di più intimo".

Abbiamo passato la notte insieme, abbiamo consumato droghe perché in realtà è successo qualcosa di intimo. Non è stato per niente aggressivo, si è comportato davvero bene con me, è stato dolce. Mi ha chiesto se stavo bene. Abbiamo assunto droghe insieme, ma non gliele ho mai portate né ho accettato denaro

La morte di Liam Payne

La morte di Payne, caduto dal terzo piano del suo hotel nel quartiere Palermo, ha lasciato un vuoto nel mondo della musica. L'impressione è che con l'arresto di Braian Paiz non si sia ancora fatta luce su quanto successo quella tragica notte. Del resto, il cameriere è solo uno dei cinque imputati nell'ambito di questa tragica vicenda. C'è ancora attesa per quelle che saranno le decisioni del tribunale di Buenos Aires. Tra gli indagati anche un amico di Paiz, Rogelio, accusato di aver rubato un Rolex di proprietà del cantante, mai più trovato.