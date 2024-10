video suggerito

Liam Payne "non si è lanciato", un membro dello staff dell'hotel è indagato Dai media argentini arriva una rivelazione sul caso di Liam Payne: secondo la giornalista Paula Varela, ci sarebbe una registrazione, già agli atti, che mostra come l'uomo non si sia "buttato deliberatamente".

A cura di Vincenzo Nasto

Liam Payne, foto di Marc Piasecki/GC Images

La scomparsa, lo scorso 16 ottobre, di Liam Payne sembra ancora contenere nuovi dettagli, non solo sullo stato di salute del cantante nel momento della caduta dal balcone, ma anche di ciò che sia accaduto poche ore prima della morte. Infatti, le indagini in corso costringono ormai da 12 giorni il padre di Liam Payne, Geoff, a Buenos Aires, arrivato per accelerare il rimpatrio del corpo del cantante. Ma il procuratore Andrés Esteban Madrea ha detto che ciò non avverrà prima del completamento di tutti gli esami tossicologici e non solo. Perché una delle novità delle ultime ore riguarda la possibile iscrizione al registro degli indagati di un membro dello staff della struttura, che avrebbe disobbedito a un ordine dell'hotel di consegnare oggetti nella stanza di Liam Payne: tra gli ultimi oggetti ritrovati, anche una pipa in alluminio, che secondo le indagini, sarebbe stata utilizzata dall'ex One Direction per fumare crack nella sua suite.

Le rivelazioni dei media argentini: "Non si è buttato deliberatamente"

Nuove rivelazioni sul caso Payne arrivano proprio dall'Argentina, dal programma televisivo Socios del Espectaculo della stazione televisiva Canal 13 di Buenos Aires. La giornalista, Paula Varela, che si occupa di moda e spettacolo per la trasmissione ha ammesso di aver avuto accesso a riprese delle telecamere di sorveglianze dell'hotel, che avrebbero ripreso la caduta accidentale di Payne dal terzo piano, dov'era situata la sua suite. Varela ha sottolineato che il video non è stato divulgato ai media a causa delle indagini: "Ci sono filmati che non sono stati rilasciati ai media con la scena del balcone in cui si vede Liam svenire e tragicamente, a causa della posizione in cui si trova, cadere da quel balcone. Se fosse stato accanto al suo letto, sarebbe caduto sul letto. Non si è buttato deliberatamente: questo filmato è nei fascicoli ufficiali del caso".

Il membro dello staff amico di Liam Payne e la consegna di un pacco nella sua stanza

Ma non solo, perché nel registro degli indagati per la morte di Liam Payne, è comparso il nome di un membro dello staff, che avrebbe disobbedito all'ordine imposto dalla struttura, la CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires. Come rivela la giornalista Varela: "C'è un ragazzo che ha disobbedito a un ordine della direzione dell'hotel di non portare nulla nella stanza di Liam ma, dato il buon rapporto che aveva con lui, ha chiamato un auto tramite un'app che tutti usiamo perché Liam voleva qualcosa". Varela ha confidato nella trasmissione di aver incontrato il ragazzo, consegnando in tv anche alcuni suoi dati personali: "È di Lomas de Zamora, alla periferia di Buenos Aires, ma non diremo il suo nome".

Le ultime ore di Liam Payne, dalle urla nella hall allo svenimento

Erge una nuova sfumatura delle ultime ore del cantante ex One Direction, dopo il risultato degli esami tossicologici che aveva evidenziato la presenza di stupefacenti, dal crack alla cocaina rosa, richiamata anche da testimonianze di presenti nella hall dell'hotel poche ore prima del decesso: "Era molto frustrato, stava distruggendo il suo laptop nella hall, e poi, l'ultima volta che è sceso, è svenuto". In un'intevista condotta dal Daily Mail, una donna di nome Rebecca avrebbe confessato di aver assistito ad alcuni comportamenti del cantante sotto effetti. Secondo la donna, Payne avrebbe afferrato una donna e "finto di soffocarla", riportato pochi minuti dopo in stanza. Poi sarebbe arrivata la telefonata del direttore, con l'avviso della presenza di un balcone nella sua stanza. Questo non avrebbe però cambiato il corso della tragica storia di Liam Payne.