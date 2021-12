Morta la scrittrice Anne Rice, autrice del bestseller “Intervista col vampiro” È morta a 80 anni la scrittrice Anne Rice, autrice di libri horror e gotici tra cui “Intervista col vampiro” che ebbe enorme successo anche al Cinema.

A cura di Redazione Cultura

Anne Rice (ph Joe Scarnici/Getty Images for Entertainment Weekly)

La scrittrice Anne Rice, autrice del bestseller "Intervista col vampiro" è morta domenica all'età di 80 anni. Lo ha comunicato ufficialmente il figlio Christopher sulla pagina Facebook della madre che ha spiegato che la donna è morta a causa di complicazioni dovute a un infarto: "Sono il figlio di Anne Christopher e mi spezza il cuore portarvi questa triste notizia. Stanotte, Anne è deceduta a causa di complicazioni dovute a un ictus. Ci ha lasciato quasi diciannove anni dopo il giorno in cui mio padre, suo marito Stan, è morto. L'immensità del dolore della nostra famiglia non può essere stimata" ha scritto l'uomo.

Anne Rice è stata una delle autrici di gothic e horror più famose al mondo, anche grazie all'enorme successo che ebbe l'adattamento di "Intervista col vampiro" per il Cinema. Il film, diretto da Neil Jordan, aveva tra i protagonisti attori e attrici del calibro di Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst e Antonio Banderas.Sebbene quello sia il titolo più noto della scrittrice, Rice lascia dietro di sé una bibliografia che conta oltre 30, molti dei quali compongono le "Cronache dei vampiri" a cui si aggiungono anche libri sulle streghe e tanti altri dalle tematiche più sparse. Rice era stata sposata con Stan Rice, poeta morto nel 2002 con cui aveva avuto due figli, Michelle, morta a cinque anni di Leucemia e proprio Christopher, anch'egli scrittore.

"Come scrittrice, mi ha insegnato a sfidare i confini del genere e ad arrendermi alle mie passioni ossessive. Nelle sue ultime ore, mi sono seduto accanto al suo letto d'ospedale in soggezione per i suoi successi e il suo coraggio, immerso nei ricordi di una vita che ci ha portato dalle colline nebbiose della San Francisco Bay Area alle magiche strade di New Orleans fino alla vista scintillante della California meridionale". Anna Rice era molto attiva sulla sua pagina Facebook e interagiva molto con i suoi fan dalla pagina da un milione di follower. "Durante gran parte dei suoi ultimi anni, i vostri contributi a questa pagina le hanno portato tanta gioia, insieme ad un profondo senso di amicizia e comunità. Anne sarà sepolta nel mausoleo della nostra famiglia al Metairie Cemetery a New Orleans in una cerimonia privata. L'anno prossimo, una celebrazione della sua vita, avrà luogo a New Orleans".