video suggerito

Morgan sul ritiro di Bugo: “Dispiaciuto, volevo che scrivesse la seconda strofa delle brutte intenzioni” Dopo l’annuncio dell’addio alle scene di Bugo, Morgan è intervenuto per dire la sua sulla vicenda, rispondendo a chi lo accusa di aver preso quella del cantante come una buona notizia: “Non è vero, non sono uno che gode per la sconfitta altrui”. Immancabile il riferimento a Sanremo 2020: “Avrei voluto che scrivesse la seconda strofa delle “brutte intenzioni” dove mi rispondeva per le rime”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'annuncio dell'addio alle scene di Bugo dopo vent'anni nel mondo della musica, Morgan è intervenuto per dire la sua sulla vicenda, rispondendo a chi lo accusa di aver preso quella del cantante e ex partner artistico come una buona notizia:"Non è vero, non sono uno che gode per la sconfitta altrui". L'ex giudice di X Factor ha fatto anche riferimento a quanto successo tra i due a Sanremo nel 2020: "Una bella notizia per me sarebbe stata quella di sapere che Bugo aveva finalmente scritto la seconda strofa delle “brutte intenzioni” dove mi rispondeva per le rime".

Le parole di Morgan sul ritiro di Bugo

Attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram, Morgan ha ripreso un articolo di Dagospia titolato: "Una buona notizia per Morgan, Bugo ha annunciato il ritiro". Il cantante ha condiviso uno screenshot che riprende quanto scritto, precisando che quella per lui non era stata affatto una sorpresa piacevole: "Non è vero che questa è una buona notizia per me, non sono uno che gode per la sconfitta altrui e non desidero affatto che Bugo sparisca dalle scene. Il fatto che lui si sia comportato male con me non significa che io voglio il suo male e poi lo ho sempre apprezzato come cantautore", le parole.

Successivamente, Morgan ha fatto riferimento al celebre episodio che li vide coinvolti a Sanremo 2020, che gli costò la partecipazione canonica al Festival, oltre a portarli in un'aula di tribunale: "Sarebbe stata una bella notizia per me sapere che Bugo aveva finalmente scritto la seconda strofa delle “brutte intenzioni” dove mi rispondeva per le rime e così finalmente potevamo fare uscire la canzone".

Bugo farà un ultimo concerto prima dell'addio

Prima di dire addio alle scene, Bugo si esibirà nel suo ultimo concerto dopo vent'anni nel mondo della musica che si terrà il 1° aprile 2025, all'Alcatraz di Milano. Il cantante ha specificato che: "Non è un pesce d'aprile". Il cantante assicura che è stata una scelta ponderata e nient'affatto sofferta: "Lo faccio volentieri" si legge sulle pagine di Repubblica, annunciando poi il suo ultimo live dicendo: "Il concerto finale sarà una festa per tutti", sottolineando che non intende vedere l'evento in modo nostalgico, ma ricordarlo come una bella esperienza.