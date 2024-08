video suggerito

Morgan pubblica una canzone contro Emma Marrone e Calcutta, testo e significato di Rutta Emma Marrone e Calcutta sono al centro del nuovo attacco di Morgan, contenuto nel singolo Rutti, pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram: qui il testo e il significato della canzone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Nelle scorse ore, Morgan ha pubblicato sul suo profilo Instagram Rutta: si tratta del secondo episodio della "trilogia di protesta" del cantautore milanese, che segue l'esibizione con Rutti, presentata sul palco del Concertone del Primo Maggio. Questa volta, l'autore milanese, ha deciso di inserire nella dinamica di scontro nei confronti dell'industria discografica, Emma Marrone. La cantante salentina infatti, ha "ispirato" il testo della canzone, con un'espressione utilizzata nei giorni successivi alla grande esposizione mediatica legata al caso di revenge porn, diffamazione e stalking di Morgan nei confronti della sua ex partner Angelica Schiatti. Infatti, Emma si sarebbe complimentata con Calcutta, attuale partner della donna, che prometteva di interrompere ogni rapporto lavorativo con la Warner se la casa discografica non avesse scaricato Morgan con un'espressione: "In un mondo pieno di Morgan, siate Calcutta". Morgan è a processo per stalking, diffamazione e revenge porn. A denunciarlo è stata l'ex fidanzata Angelica Schiatti: la donna ha presentato querela nel 2020. L'udienza preliminare è stata celebrata soltanto il 10 ottobre 2023, mentre la prossima invece si svolgerà il 13 settembre 2024. Nella didascalia del brano pubblicato su Instagram, compare l'hashtag #quandoodianomorganeluirispondeconlarte, ma anche #emmamarrone. Qui il testo e il significato della canzone Rutta.

Il testo di Rutta

In un mondo di Mo

col vulcano che erutta

siate ca

e vedrete che rutta.

In un mondo di Morgan

col vulcano che erutta

siate cal

e vedrete che rutta.

In un mondo di M

pieno di pezzi di me

che capiscono me

basta che ascoltino M.

In un mondo di M

pieno di pezzi di me

che capiscono me

appena ascoltano “emme”.

Non c’è niente di più comodo

di una poltrona comoda

non c’è niente di più scomodo

di una persona scomoda

non c’è niente di più ovvio

di una cosa ovvia

ed è ovviamente che nel niente

non c’è niente.

In un mondo di Mo

non piace chi usa gli altri per suo tornaco,

in un mondo di Mo

o sei autentico e non prendi per il Q

o verrai criticato ma non punito,

rimproverato ma non umiliato,

perché in un mondo di Mo

si vive con energia fornita da arte e da filosofia, che danno direzione e stile all’esistenza, e non si studiano per poi comportarsi da merde.

Nel mondo di Mo la musica ha un senso: si ascolta, si impara,

se ne parla, ci sono i suoni,

canzoni, parole, sguardi, espressioni, dialoghi,

obiezioni, discussioni,

non ci sono le manipolazioni e prevaricazioni,

ci sono le idee nella luce della libertà, incluse le trasgressioni.

In un mondo di Mo

la parola è contatto

siate cal

e diventa ricatto.

In un mondo di Morgan

col vulcano che erutta

siate cal

e vedrete che rutta.

Il significato di Rutta

Rutta è il nuovo singolo di Morgan, pubblicato sul suo profilo Instagram è accompagnato da un video ufficiale in cui viene ripresa una dichiarazione di Emma Marrone, a poche ore dall'uscita pubblica del caso Morgan – Angelica Schiatti. La donna ha querelato nel 2020 l'artista per stalking, revenge porn diffamazione, con la successiva solidarietà del mondo della musica, anche nei confronti del nuovo partner della cantante, Calcutta. Emma ha infatti scritto, sul proprio profilo Instagram "In un mondo di Morgan, siate Calcutta", alludendo alla presa di posizione del cantante nei confronti della casa discografica. Una frase ripresa anche nel ritornello della canzone, con Morgan che continua ad attaccare il cantautore, quando canta: "In un mondo di Morgan, col vulcano che erutta, siate Cal e vedrete che rutta", ma anche "In un mondo di Mo, la parola è contatto, siate Cal e diventa ricatto".

L'attacco ad Emma e il monologo rimosso

Emma Marrone, oltre a comparire nel video ufficiale della canzone, sembra essere uno dei target dell'autore milanese. Nell'intervista a LaScimmiapensa.com, Morgan ha attaccato anche la cantante salentina, definendo la sua musica "leggera": "Il pop è molto complesso, intendo il pop di Bowie, di Battiato, dei Beatles, non certo quello di Emma, quello dovrebbe essere definito musica leggera, non pop. E la differenza è netta: il pop è musica che inventa e lavora sulla novità, il pop ricerca e sperimenta, la musica leggera ha semplicemente l’obiettivo di vendere". Solo un mese fa invece, un monologo di Morgan era stato rimosso dalla deluxe del disco No Regular Music, dei giovani producer Sadturs e Kiid. In quel caso, Morgan aveva scritto: "Ma il fatto che un’epoca inquieta mi inquieti, è cosa corretta e logica? No, non lo è. Perché quello che intendo io per contraddizione, è libertà".