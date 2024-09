Mida in lacrime mentre canta Rossofuoco: l’ex Amici emozionato sul palco dei Tim Music Awards

video suggerito

Alla fine dell'esibizione che lo ha visto cantare il suo cavallo di battaglia Rossofuoco, Mida, ex finalista di Amici di Maria De Filippi, non è riuscito a trattenere l'emozione. L'ex finalista di Amici, infatti, era uno dei protagonisti dei Tim Music Awards che si sono tenuti all'Arena di Verona, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il cantante ha portato quello che è il suo cavallo di battaglia, nonché la canzoni più streammate tra quelle dell'ultima edizione della trasmissione musicale creata e condotta da Maria De Filippi, un successo enorme che ha portato le migliaia di persone presenti nell'arena della città scaligera cantare a squarciagola la canzone.

Le immagini mostrano il cantante visibilmente emozionato, mentre si appresta a cantare gli ultimi versi della canzone, la regia di Rai1 lo riprende in primo piano mentre canta l'inizio dell'ultima strofa, lasciandone una parte al solo pubblico sugli spalti. La regia, infatti, stacca dal primo piano a una panoramica dell'Arena, mentre tutti cantano: "Io ti dirò che: Oh, ma Madonna che voglia che ho di strapparti i vestiti di dosso e non fare rumore, è rossofuoco". Mida si gode lo spettacolo, ringrazia il pubblico: "Grazie Verona, è stato emozionantissimo" dice già chiaramente emozionato.

A quel punto, però, la telecamera lo riprende mentre con la mano si asciuga l'occhio sinistro dalle lacrime cadute per l'emozione. Sui suoi social successivamente, il cantante ha voluto condividere un carosello di foto della serata e poi un messaggio a chi lo segue: "Credete nei sogni, circondatevi di persone che credono in voi, come Filippo Armenise (il suo manager, ndr) ha creduto in me, nessuno ci ha messo qui, ce lo siamo presi a morsi". Al momento Rossofuoco conta 46 milioni e mezzo di stream su Spotify, davanti a Ricordami di scordarti e a Bacio di Giuda, di Ava, in cui Mida canta assieme a Villabanks e come ha spiegato il cantante a Fanpage è il suo pezzo più iconico, quello che "mi ha cambiato la vita".