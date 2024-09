Michael Jackson da capogiro, il videoclip iconico di Thriller supera il miliardo di views

video suggerito

Il videoclip del brano Thriller di Michael Jackson è il suo quarto a raggiungere oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

A cura di Elena Betti

Thriller, Michael Jackson

Aria d’autunno, aria di Halloween, aria di Thriller di Michael Jackson. Sarà il periodo, ma il video dell’iconica canzone del re del pop ha appena superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Un traguardo a cui la carriera di Jackson è già abituata, Thriller è infatti il suo quarto video a raggiungere questo numero di visualizzazioni da capogiro.

La realizzazione del videoclip

Era il dicembre del 1983 quando il video di Thriller andava in onda su MTV. Tredici minuti di atmosfera spettrale sotto la regia di John Landis e con la voce fuori campo di Vincent Price. L’album era uscito l’anno precedente ed era il più venduto della storia, numero uno della classifica di Billboard del 1982. Un anno dopo l’uscita del videoclip, nel 1984, il singolo riconfermava la sua grandezza, mantenendo un posto nelle classifiche: numero quattro della Billboard Hot 100, e numero tre della Hot R&B/Hip Hop Songs.

Fu Jackson stesso a volere Landis, presentandosi al regista come un fan di Un lupo mannaro americano a Londra. La sua era una richiesta molto precisa: voleva che Landis lo rendesse un licantropo, e così fece, nonostante lo scetticismo iniziale verso l’oggetto videoclip in sé che il regista vedeva come una sorta di spot pubblicitario ben lontano da un progetto cinematografico. In soli cinque giorni Landis girò il video con un set improvvisato, ma con un budget di 500mila dollari – tutti a carico di regista e cantante – una cifra circa venti volte superiore al budget dei videoclip del periodo, che si aggiravano intorno ai 30mila dollari.

Il tema del video

Il videclip si apre con l’appuntamento tra il cantante e una ragazza, una dichiarazione d’amore con i due in tipico abbigliamento anni '50. Poi l’atmosfera romantica si interrompe a causa della luna piena che lo trasforma in licantropo, spaventando la fidanzata tanto da farla fuggire mentre il fidanzato, ormai trasformatosi grazie al trucco del premio Oscar Rick Backer, la insegue. Un momento di suspense che si interrompe mostrando una sala di un cinema in cui i due stanno vedendo proprio questo film dell’orrore. Poi, fuori dal cinema, comincia la musica con la coppia che cammina fino ad arrivare in un cimitero dove degli zombie escono dalle tombe e li accerchiano. In poco tempo Jackson stesso diventa uno di loro e comincia una sorta di flashmob, una coreografia creata da Michael Peters, che poi diventerà iconica e che tutti i fan del cantante saprebbero replicare. Il video termina poi con una scena in quella che sembra una casa degli orrori in cui la ragazza viene inseguita. Anche qui si arriva allo spannung, il momento di massima di tensione, che si interrompe e riporta alla vita reale, ma con un Jackson con gli occhi gialli da licantropo.

Gli altri successi da un miliardo di visualizzazioni

Oltre a Thriller, anche altri tre videoclip di Michael Jackson hanno raggiunto più di un miliardo di visualizzazioni su YouTube. Si tratta di Beat It, Billie Jean e They Don’t Care About Us. Thriller però ha un posto speciale nel cuore dei fan, il brano si fa sempre spazio nel periodo di Halloween. Secondo Nielsen SoundScan, si tratta infatti del primo video a tema più scaricato della storia. Nel 2009, inoltre, Thriller è stato il primo video musicale ad entrare nel National Film Registry della Library of Congress in quanto “culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo”.