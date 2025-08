Massimiliano Pani Mazzini, il figlio di Mina è riuscito ad aggiungere il cognome della madre al suo

Massimiliano Pani Mazzini – Mina e Corrado Pani

Si chiama Massimiliano Pani Mazzini in modo ufficiale, il figlio di Mina e Corrado Pani che da oggi può aggiungere il cognome della madre a quello del padre. Già da tempo porta il cognome Mazzini la sorella Benedetta, figlia di Mina e di Virgilio Crocco.

Da oggi Massimiliano Pani Mazzini è il nome ufficiale

ANSA rende ufficiale la notizia sul produttore e compositore musicale Massimiliano Pani, figlio della cantante Mina (all'anagrafe Mina Anna Mazzini), che da oggi può aggiungere il cognome della madre a quello del padre Corrado Pani. Massimiliano Pani è nato nel 1963 dalla relazione tra l'attore Corrado Pani e la diva della musica Mina,0 al secolo Anna Mazzini, soprannominata la ‘Tigre di Cremona'. Il Quotidiano Nazionale La Nazione ha ufficializzato la misura resa nota all'albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi in base a un atto dell'ufficio anagrafe.

Mina e Corrado Pani, genitori di Massimiliano

La richiesta in questione proveniva da Massimiliano Pani, residente a Forte dei Marmi appunto, ed era indirizzata direttamente al Comune per poter portare anche il cognome della madre. La è stata finalizzata con successo, motivo per il quale Massimiliano Pani Mazzini da oggi è una realtà e non più un desiderio.

Mina pagò a caro prezzo la nascita del primogenito Massimiliano

Massimiliano Pani è nato il 18 aprile 1963 a Milano. Suo padre Corrado Pani a quell'epoca era ancora sposato con l'attrice Renata Monteduro, il che generò un ritorno negativo alla carriera di Mina, che già si era dovuta allontanare dalla Rai. "Una peccatrice", così fu bollata dall'opinione pubblica a causa di quella che era considerata a tutti gli effetti una relazione clandestina ai danni di una moglie ufficiale. Nove anni dopo la cantante lo raccontò con grande amarezza alla rivista Playboy: "Il massimo è stata una foto su "Epoca" dove io ridevo con Corrado con il mio pancione, tranquilla, e sotto scritto "Cosa avrà da ridere?", guarda che è il massimo, me la ricorderò tutta la vita una cosa del genere. Per cui capisci tu l'atteggiamento della stampa: me ne hanno tirato addosso delle badilate e la gente non si è lasciata condizionare da questo fatto, l'ha superato".