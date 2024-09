video suggerito

Mariah Carey torna a lavoro dopo la morte della madre e della sorella lo stesso giorno Mariah Carey è tornata a cantare e lavorare a due settimane dalla scomparsa della madre e della sorella, morte lo stesso giorno.

A cura di Redazione Music

Mariah Carey

A fine agosto Mariah Carey è stata colpita da un doppio lutto, ovvero la morte della madre Patricia e della sorella Alison scomparse nel giro di poche ore l'una dall'altra. Oggi la cantante di All I Want for Christmas is you ha annunciato di essere tornata al lavoro, dopo settimane ce ha definito "dure". La cantante lo ha detto in un post su Instagram in cui ha postato un video che la vede cantare accompagnata dal pianoforte mentre si esibisce "It's Like That", uno dei suoi successi pubblicati nel 2005, con una didascalia in cui ha colto anche l'occasione per ringraziare i suoi tantissimi fan che le sono stati vicini in questi giorni complessi.

"Sono state un paio di settimane difficili, ma apprezzo tantissimo l'amore e il supporto di tutti e non vedo l'ora di rivedere i miei fan in Cina e in Brasile. Vi voglio bene! ❤️❤️❤️", ha scritto nella didascalia del post la cantante, che in due settimane ha deciso di rimettersi subito al lavoro. Lo scorso 26 agosto aveva condiviso con l'ABC una nota in cui rivelava la morte della madre e della sorella a poca distanza l'una dall'altra: "Il mio cuore è a pezzi per la perdita di mia madre lo scorso weekend. Purtroppo, in una tragica svolta degli eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno", aggiungendo: "Mi sento fortunata per aver potuto trascorrere l'ultima settimana con mia madre prima che morisse. Apprezzo l'amore, il supporto e il rispetto di tutti per la mia privacy in questo momento impossibile".

Mariah Carey, però, non ha rivelato maggiori informazioni sulla scomparsa della madre e della sorella che hanno seguito quella del padre avvenuta nel 2002. Carey ha anche un fratello maggiore, Morgan, ed è mamma di due gemelli, Moroccan e Monroe, di 13 anni, avuti dall'ex marito Nick Cannon. La cantante, inoltre, si appresta, come ogni anno, a vivere il periodo in cui il suo nome torna puntualmente di riferimento, grazie proprio a All I Want for Christmas is you, canzone che in pochi anni è diventata il classico di Natale.