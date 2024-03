Madame saluta Clara, è morta l’amica citata di Aranciata: “Questa notte è volata in cielo” Madame ha annunciato la scomparsa di Clara, l’amica citata in Aranciata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In una storia su Instagram Madame ha annunciato la morte di Clara, l'amica citata nella sua Aranciata, canzone contenuta in L'amore, il suo ultimo album. La cantautrice, infatti, ha scritto che "Questa notte Clara è volata in cielo e mio padre dice che vivrà sempre qui dentro", postando anche il testo della sua canzone in cui cita proprio Clara, che entra nel testo come esempio di cose che la bambina o il bambino del testo facevano con uno dei due genitori separati (la canzone parla del rapporto di un figlio con uno dei genitori, dopo la separazione, appunto). Oltre alla canzone, non ci sono molte notizie sul rapporto che legava la cantautrice con l'amica scomparsa.

Clara citata in Aranciata

Nella canzone Madame cita Clara nel pre ritornello, quando dice: "Io ti tenevo da un dito correndo nel prato Giocavamo a pallone, bevendo aranciata Suonavamo canzoni alle feste di Clara". Nella spiegazione che la stessa cantautrice ha dato della canzone su TikTok, dice: "Con tutti questi ricordi che ho, mi volevi veramente bene?". La spiegazione della canzone, invece, è questa: "Aranciata parla di una bambina o un bambino che ricorda tutto quello che faceva con un genitore, che può essere la madre o il padre, nell'età infantile, solo che come succede in moltissime famiglie, purtroppo o, in alcuni casi anche per fortuna, le coppie si separano, divorziano e quindi il figlio, spesso, ne risente, perché non si sente amato, non capisce se è colpa sua. Aranciata parla di questo, è un ricordo estivo, e parla del rapporto di un figlio con il genitore separato".

Il testo di Aranciata

Quella sera, primavera

Ero bimba immacolata

Quella sera, la prima vera

Di una bimba innamorata

Un segreto ti gonfia le guance

Mi gonfi la faccia di lacrime, ladro di parole

Mi rubi il respiro, mi sembra un addio

Ma io

Io ti tenevo da un dito correndo nel prato

Giocavamo a pallone, bevendo aranciata

Suonavamo canzoni alle feste di Clara

E mi volevi davvero bene?

Se era davvero bene

Perché, perché, perché

Perché domani te ne vai? Mhm-mhm-mhm-mhm-mhm

Perché, perché, perché

Pеrché mi ami a metà? Mhm-mhm-mhm-mhm-mhm

Non mi lasciare così, non me lo mеrito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mhm-mhm-mhm-mhm-mhm

Io ti ho gonfiato le tasche di amore e le hai bucate

Non so se di proposito, non penso di proposito

Uno specchio per le allodole le tue commedie plateali

Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me

Il tuo fiume senza margini non è più il mio rifugio

Da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa

Trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno

Perché dentro c'è un ricordo che deve stare al sicuro

Io ti tenevo da un dito correndo nel prato

Giocavamo a pallone, bevendo aranciata

Suonavamo canzoni alle feste di Clara

E mi volevi davvero bene?

Se era davvero bene

Perché, perché, perché

Perché domani te ne vai? Mhm-mhm-mhm-mhm-mhm

Perché, perché, perché

Perché mi ami a metà? Mhm-mhm-mhm-mhm-mhm

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mhm-mhm-mhm-mhm-mhm

Nel blu, blu

Più giù, farà più male

Tu, tu

Mi devi ancora dire

Perché, perché, perché

Perché domani te ne vai? Mhm-mhm-mhm-mhm-mhm

Perché, perché, perché

Perché mi ami a metà? Mhm-mhm-mhm-mhm-mhm

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mhm-mhm-mhm-mhm-mhm