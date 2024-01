Madame, il nuovo album e la rivelazione: “Dopo la data a Napoli ho avuto un crollo mentale” Madame ha rivelato in alcune storie su Instagram di aver già il titolo del suo nuovo album, raccontando anche del taglio di capelli: “Finito il live del 16 dicembre a Napoli, ho avuto due giorni di mental breakdown”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Madame, foto Instagram Account @sonolamadame

Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, ha pubblicato nelle ultime ore alcune storie su Instagram nel tentativo di fare un piccolo recap di un 2023 che l'ha vista ritornare prepotentemente sulle scene musicali. Dopo la querelle vaccini, Madame è salita sul palco del Festival di Sanremo 2023 con Il bene nel male, prima di pubblicare uno degli album più interessanti dell'anno: L'Amore, segnalato anche come uno dei migliori dischi europei sul Guardian. Nelle storie su Instagram, Madame ha rivelato di aver già il titolo del nuovo disco che probabilmente uscirà nel 2024, ma ha anche raccontato il suo cambio di look, frutto di un "mental breakdown" (crollo mentale) dopo l'ultima data del suo tour, avvenuta lo scorso 16 dicembre a Napoli.

Un anno complicato cominciato con le polemiche per il vaccino

Nelle storie infatti, Madame ha raccontato la grande pressione psicologica vissuta nel 2023, cominciato non nel migliore dei modi, con le polemiche sulla vaccinazione che l'hanno colpita duramente: "È stato un anno molto duro: Sanremo, l’album, il tour. Quello che è successo all’inizio dell’anno mi ha succhiato un po’ tutte le energie che avrei dovuto avere a disposizione per lavorare. Quindi ho un po’ arrancato tutto l’anno. Però ho raggiunto un sacco di obiettivi personali e lavorativi, e questa è la cosa più importante di tutte".

Madame e il taglio di capelli dopo l'ultima data a Napoli

In merito, ha raccontato l'episodio del taglio di capelli come un atto di liberazione, "per dare un taglio a quello che è stato e ripartire da zero": "Il 2023 è finito anche per me. E si vede dal fatto che non ho più capelli! Cioè, li ho però sono molto corti. Finito il live del 16 dicembre a Napoli, ho avuto due giorni di mental breakdown. Sono andata in bagno e ho tagliato tutto. Tre giorni dopo mi sono accorciata la frangetta ma facevo schifo. Ho chiamato il mio parrucchiere e gli ho detto di accorciarmeli tutti". Madame ha anche raccontato di non aver più paura dell'aereo in seguito a un percorso di terapia: "Quest’anno volerò via, nel vero senso della parola, perché con la terapia sono riuscita a non avere più paura dell’aereo. Quindi inizierò a fare dei viaggi, e per quanto possibile vi porterò con me. Ho bisogno di stimoli nuovi: vedere posti nuovi, cose nuove. Per me sarà un grosso salto".

Madame: "Oggi appendo il microfono al chiodo, riprendo la mia penna"

Solo pochi minuti prima della pubblicazione delle storie su Instagram, Madame aveva lasciato i primi pensieri del 2024 in un post, raccogliendo alcune delle immagini più importanti dell'anno appena trascorso: dagli scalini del Festival di Sanremo al tributo al manga giapponese One Punch Man. Nella didascalia del post, Madame sembra racchiudere l'agitazione e le emozioni degli ultimi 12 mesi: "Sono i dolori della crescita, per quello ti fanno male le ginocchia, mi diceva sempre mia madre. Quest’anno grandi mal di testa, saranno dolori della crescita anche questi? Grandi scopate, grasse risate, ho pianto persino, ti ho tolto da lì amore spero qui con me tu stia meglio, ti ho vista sbocciare amica mia, siamo lì eh, manca poco. Oggi appendo il microfono al chiodo, riprendo la mia penna e ti scrivo, mondo".