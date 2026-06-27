Loredana Bertè annulla il concerto: “Il caldo mette a rischio la mia salute”

Loredana Bertè si è vista costretta ad annullare il concerto a Bergamo. Il caldo potrebbe mettere a rischio la sua salute. Sui social assicura: “Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti”.

Loredana Bertè si è vista costretta ad annullare un suo concerto. L'artista avrebbe dovuto fare tappa a Bergamo domenica 28 giugno. Ha preferito intervenire personalmente per informare tutti coloro che speravano di sentirla cantare dal vivo. Temeva che lasciando che l'annuncio fosse dato da intermediari, potesse essere distorto. La settantacinquenne ha spiegato di avere annullato il concerto a Bergamo per via del caldo eccessivo: "Potrebbe mettere seriamente a rischio la mia salute".

Nella serata del 26 giugno, Loredana Bertè è intervenuta su tutti i suoi profili social per annunciare un'importante modifica al suo Summer Tour. La data del 28 giugno, che si sarebbe dovuta tenere a Bergamo, è stata annullata. In questi giorni l'Italia è nella morsa del caldo rovente. Le temperature sono salite rapidamente e stanno mettendo a dura prova chi non può permettersi di trascorrere la giornata in ambienti climatizzati o al mare. Gli anziani avvertono ancora di più gli effetti collaterali del caldo. "Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni", ha rimarcato Loredana Bertè.

La cantante ha comunicato la decisione presa dal suo staff medico e dal suo management. Di comune accordo, infatti, le hanno chiesto di non esibirsi: "Farlo in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute". Loredana Bertè ha rimarcato come la priorità sia la sua salute, nonostante sia difficile per lei accettare l'idea di non abbracciare il suo pubblico domenica: "Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza". Infine, si è rivolta a chi aveva acquistato i biglietti e ha assicurato loro che riceveranno tutte le informazioni per ottenere il rimborso.