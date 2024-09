Ligabue in concerto a sorpresa in autogrill, il cantante annuncia Campovolo nel 2025 Nella serata di domenica 29 settembre Luciano Ligabue ha sorpreso i fan con un concerto improvvisato all’autogrill di Firenzuola, una grande sorpresa, che è stata seguita da una ancora più incredibile: l’annuncio di un concerto a Campovolo il 21 giugno 2025 per festeggiare i 20 anni dalla sua ultima esibizione lì e i 30 anni dell’album Buon compleanno Elvis. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

Luciano Ligabue

Certe notti i bar sono chiusi, ma al primo autogrill c’è chi festeggerà. Sono le parole di una delle canzoni più famose di Ligabue che la scorsa notte sono diventate realtà con un concerto dal vivo del cantante all’autogrill di Firenzuola d’Arda. Concerto e momento di grandi annunci: il cantante ha infatti deciso di sorprendere i fan annunciando il suo ritorno sul palco dell’RFC Arena di Reggio Emilia il prossimo 21 giugno 2025, dove il cantante non si esibisce da esattamente 20 anni. Avete mai festeggiato sull’A1 cantando a squarciagola? Dopo la notte scorsa in molti potranno dire di sì grazie a Luciano Ligabue. Il cantante di Correggio ha infiammato l’autogrill di Firenzuola, mettendo su un concerto completamente a sorpresa. Il palco montato fuori dall’area di sosta, le luci e “i ragazzi” non “in giro” ma sul palco, pronti a scaldare il pubblico improvvisato. Tutti a cantare sorpresi e felici, consapevoli di aver avuto tantissima fortuna a fermarsi proprio a quell’autogrill intorno alle 23 della scorsa notte – 29 settembre – per assistere al mini live dei due successi Certe Notti e I ragazzi sono in giro. Si sono trovati in mezzo a un concerto, sì, ma anche a un compleanno, quello dei 30 anni dell’album più venduto di Ligabue Buon compleanno Elvis, e a un importante annuncio: quello della data al Campovolo. Il tutto a due giorni dal debutto del tour teatrale Dedicato a Noi che inizierà il 1 ottobre da Correggio, città natale del cantante, e che proseguirà con altre 30 date tra ottobre e novembre.

L’annuncio di Ligabue: a Campovolo per i 30 anni di Buon Compleanno Elvis

Ma le sorprese non sono finite lì. Se il mini live di due canzoni – Certe notti e I Ragazzi sono in giro – improvvisato a Firenzuola è stato sicuramente un bel momento per i fan, vedere l’artista al Campovolo di Reggio Emilia potrebbe essere meglio. Tra una canzone e l’altra Ligabue ha infatti annunciato che il prossimo 21 giugno si esibirà proprio su quel palco per festeggiare molte ricorrenze: 30 anni di Buon compleanno Elvis e ovviamente di Certe Notti e 20 anni dal suo ultimo concerto all’RCF Arena di Reggio Emilia. Il cantante ha scelto di celebrare le ricorrenze alla grande, prima di tutto rendendo reali i versi di certe notti che parlano dei festeggiamenti in autogrill, poi lanciando uno degli annunci in cui i fan speravano di più.

Ligabue a Campovolo: nessuna informazione sui biglietti

Al momento l’unica cosa nota è il quando e il dove: 21 giugno 2025 all’RCF Arena di Reggio Emilia. È ancora presto per mettersi a cercare di acquistare i biglietti del concerto o conoscerne i costi, ma il fermento dei fan dopo. L’annuncio di ieri sera preannuncia quanto sarà complicato accaparrarseli.