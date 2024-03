Liam Gallagher e l’artrite: “Non riesco a dormire per il dolore. Sono nella fase discendente ma tanto moriremo tutti” Liam Gallagher ha fatto delle riflessioni sulla vita raccolte da The Sun: “Mentre invecchi ti rendi conto che la vita è preziosa. Anche se ho avuto tutto non è abbastanza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Liam Gallagher, come riporta The Sun, ha parlato del suo percorso per tornare in salute. L'artista, che oggi ha 51 anni, ha dato un taglio agli eccessi che hanno caratterizzato il suo passato, tenendosi alla larga dal fumo e dalle droghe: "Devi disfare tutto ciò che un tempo pensavi fosse figo per tornare alla realtà e alla salute". Tra le abitudini acquisite, anche quella di alzarsi ogni mattina alle 4: "Amo alzarmi presto la mattina. Vado a letto intorno alle 6 o le 7 e mi alzo presto, alle 4 del mattino. Cosa faccio a quell'ora? Niente. Mi siedo sul letto e penso".

La riflessione di Liam Gallagher sulla vita

Liam Gallagher ha fatto una riflessione sulla vita. Ora che ha 51 anni, riesce a percepire molto di più quanto sia preziosa. Da giovane non ci faceva caso:

Mentre invecchi ti rendi conto che la vita è preziosa. Quando sei giovane non ti importa, man mano che invecchi ti avvicini a dove è previsto che tu vada a finire. Se ho paura della morte? Ci sono giorni in cui sono entusiasta di tutto e altri in cui dico "la vita è una mer**". Anche se ho avuto tutto, non è abbastanza. A volte vorrei solo avere la risposta alle domande: dove stiamo andando? Perché siamo qui? Ma non è possibile. Sono decisamente nella fase discendente. Ma in fondo moriremo tutti, vero?

Liam Gallagher e i problemi di salute: la psoriasi, l'artrite e una malattia autoimmune

Liam Gallagher ha parlato anche dei suoi problemi di salute. Lo scorso anno si è sottoposto a un'operazione all'anca e si è visto costretto a rinunciare anche al jogging, un'attività che amava fare. Ma non è tutto. L'artista ha fatto sapere: "Ho l'artritre. Ho fatto dei controlli e le mie ossa sono fracassate. La notte non riesco a dormire per il dolore. Continuo a rigirarmi nel letto. Assumo dei sonniferi a base di erbe che mi hanno salvato la vita". Gallagher soffre anche di psoriasi. Infine, nel 2017 ha dichiarato che gli è stata diagnosticata la tiroidite di Hashimoto, una malattia autoimmune.