"L'ennesima follia di Rocchino", Rocco Hunt, distrutto, termina la mezza maratona a Madrid Rocco Hunt ha corso la mezza maratona di Madrid, in un momento di pausa dalla promozione dell'ultima canzone, Musica italiana.

A cura di Redazione Music

Mentre in questi giorni è impegnato con la promozione del suo ultimo singolo "Musica italiana" – e nel contempo è uscito il feat con Baby Gang, "Serenata gangster" – Rocco Hunt ha trovato il tempo per regalarsi anche una soddisfazione che va oltre la musica: il cantante salernitano, infatti, ha coronato il sogno di chiudere la mezza maratona. Hunt, che era a Ibiza, è volato da solo nella Capitale spagnola per partecipare alla gara, incontrando anche altri italiani: "Ecco l'ennesima follia del Rocchino nazionale: stavo a Ibiza, ho preso una valigia e sono venuto da solo a Madrid" ha scritto il cantante in una storia su Instagram in cui ha raccontato tutto il percorso.

"Per la prima volta in tutta la mia vita correrò 21 km. Ce la farà il nostro eroe? Vediamo" scherza Rocco Hunt in un video selfie dall'aeroporto spagnolo. A quel punto la camera stacca e torna quando, in abiti sportivi, si appresta a prepararsi alla partenza, assieme a un altro gruppo di italiani accorsi in Spagna per la corsa. A quel punto, stacco ulteriore, e il cantante si mostra al sedicesimo chilometro distrutto: "16km, uagliù voglio mollare. Ma se mollo mo, che ca**o sono venuto a fare a Madrid?" dice Hunt visibilmente affaticato. "Non posso mollare mo" dice ancora quando manca un chilometro, finché arriva il taglio del traguardo col cantante, visibilmente emozionato, che mostra il tempo impiegato per i 21 km, ovvero un'ora e cinquantacinque).

Rocco Hunt, quindi, si è preso un attimo di pausa da un periodo che lo vede impegnato con l'uscita del nuovo singolo. Questo, tra l'altro, è uno dei periodi preferiti del cantante che da anni è uno dei nostri hitmaker di punta, soprattutto d'estate, quando riesce a intercettare il gusto del grande pubblico con canzoni che finiscono sempre tra le più ascoltate. Questa volta è tocato a Musica italiana, che la nota stampa descrive così: "Un brano dal sound fresco, contemporaneo, una dedica dell’artista alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo" e che ripercorre l'idea uptempo che caratterizza, ormai, Rocco Hunt, portandolo anche a ottenere successi di pubblico anche nei paesi di lingua spagnola.