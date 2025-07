Lazza chiede rispetto per Ultimo e i fan dopo screzi passati: “Ha venduto 250mila biglietti vuol dire che è forte”

Lazza e Ultimo, 2025

Sul palco del SalernoSounds, in Piazza della Libertà, nelle scorse ore è arrivato Lazza, che prosegue il suo Locura Summer Tour. Uno spettacolo di oltre 2 ore che ha visto anche il rapper milanese esprimersi anche su un altro protagonista dell'estate musicale italiana: stiamo parlando di Ultimo. In un momento di conversazione con il pubblico, Lazza ha ripreso un trend su TikTok, in cui venivano mostrate le immagini e i video del concerto del rapper, mentre la didascalia recita: "Ultimo ha fatto il record. Sì ok, però stai zitto e goditi questo spettacolo".

Lazza ai fan sui confronti con Ultimo: "Se ha venduto 250mila biglietti vuol dire che è forte"

Una contrapposizione tra i due artisti legata anche al successo dei rispettivi tour estivi: da una parte il Locura Summer Tour che ha collezionato un tour sold-out, mentre Ultimo con il suo viaggio negli stadi ha chiuso il 2025 con oltre 435mila biglietti, in attesa dell'evento a Tor Vergata nel 2026. Lazza ha parlato così sul palco: "Mi dispiace aver visto delle polemiche, dei confronti con altri artisti. Possibilmente si deve avere rispetto per il gusto degli altri. Se una roba non vi piace, non infamate le altre fanbase. Ha venduto 250mila biglietti perché è forte va, va rispettato. Se siete miei fan e mi volete bene, abbiate rispetto. Se ha venduto 250mila biglietti vuol dire che è forte, ha ragione lui". Nella sua conversazione con i fan, non viene esplicitato il nome dell'artista romano, identificato con l'artista che ha "venduto 250mila biglietti".

Lazza infastidito dal 1° posto di Ultimo nel 2019

Ma negli anni appena trascorsi c'era stata più di qualche piccola divisione tra il rapper di Locura e il cantante di Altrove: da passaggi social a una vera e propria esplicitazione in una collaborazione di Lazza. Passando anche per qualche momento d'ilarità, ripreso in un party travestito dal cantante romano. In uno dei primi momenti social che raccontano il rapporto tra Lazza e Ultimo, c'è un evidente fastidio mostrato dal primo durante il suo intervento alla web radio TRX e della trasmissione Zeitgeist, condotta da Carlo Pastore e Guè. Chiamato a commentare anche l'allora classifica dei dischi più venduti del 2019, in cui al primo posto c'era Colpa delle favole di Ultimo, Lazza mostrò un certo fastidio, accentuato anche dalla battuta di Guè, che commentò così: "Gli ultimi saranno i primi".

Il dissing in Il mondo Chico: "Sei quello che ascolti, infatti tu sei fan di Ultimo, io fan di Primo"

Bisogna attendere solo qualche mese per assistere all'unico momento musicale che viene riportato nero su bianco, in un testo di una canzone. Il 5 aprile 2019, Ernia pubblica la deluxe edition del suo album 68, in cui è contenuta Il mondo chico in collaborazione con Lazza. Nel brano, il rapper milanese canta: "Non hai in bocca tue parole, non indossi i tuoi vestiti, manichino, sei quello che ascolti, infatti tu sei fan di Ultimo, io fan di Primo". La rima richiama a una linea di demarcazione non solo personale e artistica tra Lazza e Ultimo, ma viene proiettata anche sui fan del pop e del rap italiano, descritti rispettivamente come fan di Ultimo e fan di Primo Brown.

Il Festival di Sanremo 2023 e Lazza da ospite a Muschio Selvaggio di Fedez

I due si incontreranno qualche anno più tardi, proprio al Festival di Sanremo 2023 dove entreranno nella cinquina finale, rispettivamente con Cenere e Alba. Durante quell'edizione, come parte dell'intrattenimento off-Festival, c'è la partecipazione del podcast Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal a cui interviene anche il maestro Beppe Vessicchio. Proprio durante la puntata che ospita Lazza, viene chiesto al rapper milanese il concorrente di quell'edizione con cui non farebbe mai un feat. Lazza, che inizialmente decide di non rispondere alla domanda, sollecitato da Fedez a pronunciare il nome di Ultimo, glissa così: "No ragà, con lui ho avuto dei trascorsi". Da allora non sembrano esserci più state dichiarazioni pubbliche dei due, ma verrebbe da chiedersi Lazza cosa risponderebbe, in questo momento, alla domanda del maestro Beppe Vessicchio.