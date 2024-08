video suggerito

Le foto di Laura Pausini alla trave: ecco come la cantante ha fatto i complimenti alle ginnaste azzurre Laura Pausini ha fatto i complimenti alle ginnaste azzurre che hanno vinto oro e bronzo nella Trave postando foto di quando, da giovane, anche lei si allenava da ginnasta.

A cura di Redazione Music

Laura Pausini (ph IG) e Alice D'Amato (ph Lapresse)

Oggi Laura Pausini è una delle cantanti italiane più famose al mondo, amatissima soprattutto nei paesi latini dove ha vinto Grammy e condotto trasmissione tv. Ma da giovane, una delle più grandi passioni della cantante era la ginnastica artistica, come ha tenuto a sottolineare lei stessa per fare i complimenti alle ginnaste azzurre che qualche giorno fa hanno vinto l'oro e il bronzo alla trave con Alice D'Amato e Manila Esposito, che hanno regalato un successo storico alla ginnastica e, in generale, allo sport italiano. Per celebrarle, Pausini ha voluto condividere una delle sue passioni, insomma, la cantante non è una tifosa occasionale, ma una donna che sa di cosa si parla quando si parla di trave.

Nel post, in cui l'autrice de La solitudine posta alcune delle sue foto, da ragazza, proprio alla trave, Pausini ha voluto mandare un messaggio proprio alle ginnaste italiane, giocando con alcune coincidenze: "Ci sono 3 coincidenze che mi uniscono alla nostra campionessa @damatoalice 1. Da piccola amavo fare ginnastica artistica sulla trave; 2. Il mio secondo nome è Alice; 3. Il mio ultimo concerto a Parigi è stato quest’anno a Bercy dove lei ieri ha vinto". Insomma, parallelismi a cui adesso si aggiunge anche una popolarità, per le atlete, che va oltre gli amanti della specialità, vista la visibilità che le Olimpiadi danno agli atleti e alle atlete.

Ma prima che qualcuno possa pensare a un parallelo tra Pausini e le ginnaste, la stessa cantante specifica: "Detto questo, che ho scritto soprattutto per divertimento e non certo per paragonarmi a lei, penso che Alice sia una grandissima atleta e insieme alla sua squadra ci hanno permesso di sognare alla grande e sono contenta che ci mostrino che questi risultati arrivano quando c’è talento ma anche moltissimo sforzo, lavoro fisico e psicologico, disciplina. Orgogliosa di voi ginnaste, vi applaudo con affetto @damatoalice @_manilaesposito_ @conisocial @federginnastica_official".