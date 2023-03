La trama di Supereroi, il libro di Paolo Genovese che ha ispirato l’omonimo film su Canale 5 Supereroi è il romanzo di Paolo Genovese, pubblicato nel 2020 da Einaudi Editore, che ha ispirato anche l’omonimo film che andrà in onda stasera su Canale 5.

A cura di Vincenzo Nasto

Paolo Genovese e la cover di Supereroi, foto di LaPresse

Supereroi è il secondo romanzo di Paolo Genovese che ha ispirato l'omonimo film in onda, alle ore 21, su Canale 5. Il libro è stato pubblicato nel 2020 da Einaudi e racconta la storia d'amore tra Anna, fumettista dal carattere impulsivo, e Marco, professore di fisica. Nel film, che andrà in onda stasera, il ruolo di Marco verrà interpretato dall'attore romano Alessandro Borghi, mentre Jasmine Trinca entrerà nelle vesti di Anna. Supereroi rappresenta il secondo romanzo di Paolo Genovese, parallelamente alla carriera da regista cinematografico che lo ha visto produrre film del calibro di Perfetti sconosciuti, Il primo giorno della mia vita, anche suo esordio letterario omonimo e Tutta colpa di Freud. All'interno della colonna sonora del film è presente anche Supereroi, il brano del 2021 di Ultimo.

La trama del libro Supereroi

Una storia d’amore che solo due supereroi possono vivere. Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare. Quante possibilità ci sono che le esistenze di due persone, sfioratesi appena in un giorno di pioggia, si incrocino per caso una seconda volta? Cosí poche da essere statisticamente irrilevanti, direbbe la scienza. Eppure ad Anna e Marco questo accade e riaccade. Ed entrambi si chiedono se a riavvicinarli di continuo sia un algoritmo, il destino o invece un sentimento tanto forte da resistere alle fughe improvvise, agli scontri, alla routine, alle incomprensioni e al dolore. Spostandosi avanti e indietro sulla linea delle loro esistenze, Paolo Genovese racconta gli istanti perfetti e i drammi di una storia d’amore bellissima, che sfida il tempo, fa riflettere e infine commuove. Una storia d’amore che solo due supereroi possono vivere.

La cover del libro Supereroi di Paolo Genovese, Einaudi Editore

I personaggi protagonisti del libro di Paolo Genovese

Marco e Anna sono i protagonisti del libro Supereroi di Paolo Genovese. La loro storia d'amore, i loro contrasti emotivi e caratteriali, sono il fulcro centrale del racconto e dell'osservazione dell'atto della separazione come nemesi, la sconfitta della comprensione della diversità. Marco infatti è la rappresentazione lucida della solitudine e della razionalità: un ragazzo cresciuto in fretta, posato, con una sua forma di serenità e una visione di vita basata sulla solidità e sulla matematica. Il contraltare viene rappresentato da Anna, una fumettista dal carattere impulsivo, che sotto il cielo grigio di Milano, cerca di liberarsi dalla catene delle convenzioni sociali.