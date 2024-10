video suggerito

La figlia di R Kelly lo accusa di molestie: “Ha abusato di me quando avevo 8 anni” La figlia del cantante, in carcere per violenze e molestie fino al 2045, ha testimoniato contro il padre in un documentario: “Ricordo di essermi svegliata mentre lui mi toccava. In quel momento non sapevo cosa fare, ho fatto finta di dormire”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuove accuse nei confronti di R Kelly, ma questa volta arrivano direttamente dalla figlia. Nel documentario "R. Kelly's Karma: A Daughter's Journey", Buku Abi ha parlato per la prima volta delle molestie subite dal padre. Aveva solo 8 anni: "Ricordo di essermi svegliata mentre lui mi toccava. In quel momento non sapevo cosa fare, ho fatto finta di dormire".

"Quel momento ha cambiato per sempre la mia vita"

Quello che Buku Abi avrebbe subito da suo padre R Kelly, come ha raccontato nel documentario, "ha cambiato per sempre la mia vita". La ragazza, oggi 26enne, ha dichiarato di aver combattuto contro i problemi di salute mentali per tutta una vita.

Sento davvero che quel millisecondo ha cambiato completamente la mia vita, ha cambiato chi ero come persona e spento la luce che avevo dentro. Ho pensato al suicidio e non mi importava più di vivere o di morire.

La difesa di R Kelly, l'avvocato: "Respingiamo le accuse"

L'avvocato del cantante di I Believe I Can Fly ha dichiarato a TMZ che "il signor Kelly respinge categoricamente queste accuse. La sua ex moglie aveva già fatto una denuncia simile, rivelatasi priva di fondamento, anni fa ed era stata indagata dal Dipartimento per i Servizi per l'Infanzia e la Famiglia dell'Illinois. Inoltre, i registi del documentario non hanno mai contattato né il signor Kelly né il suo team per permettergli di rispondere a queste affermazioni offensive". Attualmente, il cantante sconta una condanna a 20 anni di carcere per pedopornografia e adescamento di minori, un verdetto che segue la condanna del 2022, in cui aveva ricevuto 30 anni per associazione a delinquere e sfruttamento sessuale. Il cantante dovrebbe essere rilasciato nel 2045, quando avrà quasi 80 anni.