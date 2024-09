Katy Perry e l’omaggio a Madonna: “Se faccio musica è grazie a lei, tutte dovrebbero ringraziarla”

video suggerito

A cura di Elena Betti

Katy Perry

Nel corso di un’intervista al programma australiano The Project, Katy Perry ha speso bellissime parole di ringraziamento verso Madonna. Perry, che ha appena pubblicato il suo settimo album in studio, 143, a quattro anni dall'album Smile, si trovava in Australia per esibirsi all'AFL Grand Final. "Con me è stata gentilissima, ma tutte le artiste dovrebbero ringraziarla", dice Perry alle telecamere. La cantante di Material Girl ha infatti sempre sostenuto Perry fin dall'inizio, sponsorizzando in radio il suo secondo album One of the boys, il primo pubblicato con il suo nome d'arte e che l'ha avviata sulla grande carriera che ha ora.

Le parole di Katy Perry su Madonna

"Madonna è stata davvero gentile con me, beh, ci è voluto un minuto perché mi stava mettendo alla prova e poi è diventata super gentile con me", ha raccontato senza però rivelare quale fosse la prova in questione. Poi ha continuato elogiando la cantante che ha sempre fatto "le sue cose alla Madonna” e ha aggiunto un aneddoto. “Una volta mi ha invitata a una festa dove poi abbiamo fatto un servizio fotografico, è stato meraviglioso”. Perry sembra sinceramente legata a Madonna: “Lei è la migliore”, confessa.

Il lancio del suo singolo nel 2007

Madonna ha inoltre supportato la carriera di Katy Perry nel 2007, quando era solo agli esordi. In quell’anno la cantante aveva fatto uscire il suo singolo “Ur So Gay”, parte dell’album “One of the boys” e la regina del pop l’aveva aiutata moltissimo promuovendo la canzone in radio, secondo Perry è stato quello il vero inizio della sua carriera. “Ha davvero gridato la mia canzone e quello è stato il vero inizio della mia carriera”, racconta a The Project. La cantante poi conclude affettuosamente il suo omaggio dicendo che secondo lei ogni artista donna dovrebbe ringraziare Madonna. “Io ho 40 anni e se posso ancora fare musica è grazie a Madonna”, un pensiero sincero, che mostra quanto Katy Perry sia effettivamente convinta del fatto che Madonna sia la vera regina del pop, un’artista che ha cambiato il modo di fare musica pop per le musiciste. E chissà se questo forte legame che Perry sente non si trasformerà in un legame ancora più forte come è recentemente accaduto a Dolly Parton e Miley Cyrus.