In Texas bannati dalla scuola 40 libri tra cui un fumetto su Anne Frank e la Bibbia In una scuola del Texas si discute quali libri rendere accessibili agli studenti e nel frattempo si mettono al bando il Diario di Anne Frank e la Bibbia.

A cura di Redazione Cultura

Un distretto scolastico del Texas ha deciso di rimuovere momentaneamente dalle biblioteche delle scuole alcuni libri tra cui un adattamento a fumetti del Diario di Anne Frank e la Bibbia. Il Distretto scolastico indipendente di Keller a cui fanno riferimento circa 35 mila studenti ha deciso di dover rivedere nuovamente il contenuto 41 libri che erano stati già recensiti qualche mese fa – e a cui era stato dato il via libera da una commissione pochi mesi fa -, rendendoli così inaccessibili a causa di una nuova politica entrata in vigore lo scorso 8 agosto. E così il giorno prima dell'inizio ufficiale della scuola è stato chiesto ai bibliotecari di non renderli disponibili, mettendoli in un limbo in attesa dei responsi che dovrebbero arrivare a breve.

La notizia arriva in un momento complesso per i libri nelle scuole e nelle librerie americane, visto che da tempo esiste un movimento che chiede di bannare alcuni testi che, stando a una ricerca del PEN, organizzazione non-profit che si occupa di difendere la libertà d'espressione negli Usa, trattano soprattutto temi come razzismo, comunità LGBTQI+ e fascismo. Una battaglia che la destra Repubblicana porta avanti da un po' soprattutto in alcuni Stati conservatori, come in Michigan dove a una biblioteca comunale sono stati tagliati i fondi perché si era rifiutata di censurare alcuni libri. In una mail inviata nei giorni scorsi il distretto ha dichiarato: "Una volta a posto, i nostri bibliotecari saranno in grado di utilizzare quelle linee guida per rivedere i libri che erano stati contestati – si legge nella nota -. Non appena un libro sarà approvato attraverso le nuove linee guida, verrà rimesso sullo scaffale".

Tra i libri che erano stati posti sotto la lente c'erano oltre ai due citati anche libri come "Fun Home. Una tragicommedia familiare" di Alison Bechdel, il libro di poesie "Milk and Honey" di Rupi Kaur e "Quel fantastico peggior anno della mia vita" di Jesse Andrews, molti dei quali hanno tra i protagonisti persone trans o gay. Charles Randklev, che presiede il gruppo di persone che dovrà rivedere questi libri ha spiegato in un post su Facebook che queste nuove linee approvate qualche giorno fa erano necessarie "per proteggere i bambini dai contenuti sessualmente espliciti" e che questi libri saranno rivisti da una commissione composta dalla comunità e da membri dello staff del distretto e che sarà aperta al pubblico. Nel caso passassero questo secondo controllo saranno rimessi nelle biblioteche, nel caso ci fossero problemi, invece potrebbero essere tolti definitivamente o permessi solo a un pubblico oltre una certa età.