In Joker 2 Lady Gaga e Joaquim Phoenix non cantano da soli: nella colonna sonora spunta un'altra voce Joker: Folie à Deux è uscito nelle sale italiane da due giorni e grazie ai primi commenti sappiamo che si tratta in parte di un musical. Tra tutti i brani che Lady Gaga e Joaquim Phoenix hanno cantato, ce n'è uno in cui è Nick Cave a prestare la voce a Joker.

A cura di Elena Betti

Joaquim Phoenix e Lady Gaga (Getty Images)

Il nuovo film di Lady Gaga e Joaquim Phoenix, Joker: Folie à Deux, è uscito nelle sale italiane il 2 ottobre e da oggi è disponibile anche la sua colonna sonora. Per pubblicarla hanno aspettato che il film uscisse nelle sale anche negli Stati Uniti. Il film, incentrato sul tema della malattia mentale, è in parte un musical. Una scelta fatta per rappresentare la follia dei due protagonisti che, quando cantano, è come se fossero in una dimensione tutta loro, fuori dalla società. Se quasi tutte le esibizioni sono duetti tra Joaquim Phoenix e Lady Gaga, i più attenti in sala avranno notato che c’è un brano in cui la voce di Joker è diversa. Questo perché a prestare la voce al protagonista del film è Nick Cave, che canta il medley di Slap That Bass, Get Happy e What the World Needs Now Is Love. Una vera sorpresa per gli spettatori dato che la partecipazione di Cave al film non era stata pubblicizzata.

La colonna sonora

La conferma della voce di Nick Cave nel nuovo film che vede protagonisti Joker e la sua Harley Quinn è arrivata con la pubblicazione della colonna sonora ufficiale del film, della quale avevamo avuto un piccolo spoiler già con il nuovo album di Lady Gaga Harlequin la settimana scorsa. Lady Gaga ha scritto, prodotto e cantato il brano Folie à Deux, pezzo originale scritto appositamente per il film, ma la sua voce la troviamo anche su tutte le altre tracce, delle cover di alcuni classici americani. Tra queste troviamo For Once In My Life, That’s Life, When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You), If My Friends Could See Me Now e That’s Entertainment, Slap That Bass, Get Happy e What the World Needs Now Is Love.

Nick Cave in Joker: Folie à Deux

La voce di Nick Cave si trova nel medley di tre dei classici appena citati. Il primo è Slap That Bass, brano del 1937 composto da George Gershwin per il musical con Fred Astair e Ginger Rogers Voglio danzare con te. Seguito da Get Happy, che Judy Garland cantò nel film L’allegra fattoria nel 1950, e da What The World Needs Now Is Love scritto nel 1965 da Burt Bacharach.