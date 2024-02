Il testo e il significato di Amarsi un po’ di Lucio Battisti: le difficoltà dell’innamoramento “Amarsi un po’” è una delle canzoni più note di Lucio Battisti. Scritta da Mogol, nel 1977 fu la canzone più venduta dell’anno: un brano sull’amore che parlava di ostacoli, sofferenze, sconforti e lacrime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Battisti (LaPresse)

Era il marzo 1977 quando uscì il singolo "Amarsi un po'/Sì, viaggiare" di Lucio Battisti, un lato A e lato B da KO, come sa chiunque ami la musica italiana. Quell'anno, infatti, il cantante pubblicò il suo undicesimo album "Io tu noi tutti" che aveva in queste due canzoni due perle che sarebbero rimaste, nel tempo, nei best of dedicati a Battisti, che di canzoni famose ne sapeva qualcosa, anche grazie al suo sodalizio con Mogol, paroliere a cui fu legato per la maggior parte della sua carriera e a cui sono legati i suoi maggiori successi, prima di cambiare strada e affidarsi a un più ostico, ma non meno valido, Pasquale Panella, che scrisse i testi dei suoi ultimi cinque album.

Il testo di Amarsi un po' di Lucio Battisti

Amarsi un po'

È come bere

Più facile

È respirare

Basta guardarsi e poi

Avvicinarsi un po'

E non lasciarsi mai

Impaurire no, noAmarsi un po'

È un po' fiorire

Aiuta sai

A non morire

Senza nascondersi

Manifestandosi

Si può eludere

La solitudinePerò, però volersi bene no

Partecipare

È difficile

Quasi come volare

Ma quanti ostacoli

E sofferenze e poi

Sconforti e lacrime

Per diventare noi

Veramente noi

Uniti

Indivisibili

Vicini

Ma irraggiungibiliPerò, però volersi bene no

Partecipare

È difficile

Quasi come volarePer diventare noi

Veramente noi

Uniti

Indivisibili

Vicini

Ma irraggiungibili

Il significato di Amarsi un po' di Lucio Battisti

Mogol trovò una chiave per raccontare l'innamoramento e lo fece partendo dalle difficoltà che comporta l'amarsi, "gli ostacoli, le sofferenze e poi sconforti e lacrime per diventare noi: uniti,

indivisibili". Un testo breve che però è ricco di immagini, similitudini e metafore ("Amarsi un po’ è come bere", "Amarsi un po’ è un po’ fiorire", "è difficile quasi come volare"), classico della scrittura di Mogol e perfetto per essere cantato dall'inconfondibile voce di Battisti.

Leggi anche Il testo e il significato segreto di Bohemian Rhapsody, la canzone di Freddie Mercury tra mito e mistero

La canzone più venduta del 1977

Ma rimaniamo a quel 1977, quando l'album di Battisti si classificò al secondo posto per quanto riguarda le vendite totali dell'anno, piazzandosi alle spalle soltanto di quell'altro capolavoro che è "Burattino senza fili" di Edoardo Bennato, ma tenendosi dietro Donna Summer con "I remember yesterday", ma anche album come "Alla fiera dell'est" di Angelo Branduardi e "Animals" dei Pink Floyd, tra gli altri. Nessuno, però, poté nulla contro quella canzone, contro un brano che sarebbe entrato nella Storia della musica italiana: non poté nulla un pezzo amato come "Ti amo" di Umberto Tozzi (che quest'anno festeggia i 40 anni del brano), né "Solo tu", uno dei tanti successi dei Matia Bazar, ma anche la dance di Donna Summer ("I feel love") o "Solo" di Claudio Baglioni dovettero farsi da parte.

La canzone visse anche in una versione inglese, "To feel in love", in quell'album, "Images", che cercò di sdoganare uno dei nostri cantanti pop più importanti di sempre nei paesi anglofoni. Un'idea che si rivelò in breve tempo un vero e proprio flop sia di qua che al di là dell'oceano (dove non perdonarono la pronuncia scolastica del Nostro), al punto da far ritirare l'album dal mercato italiano.