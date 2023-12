Il regalo di Natale di Ultimo al fan sfegatato: l’emozione di Luca davanti al cantante Ultimo ha voluton regalare una sorpresa a un fan, presentandosi a sorpresa a casa sua e regalandogli un pass per i suoi concerti negli stadi del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A Natale si esprimono desideri e qualcuno viene esaudito, soprattutto se quel desiderio riguarda un artista e questo ha voglia di fare una sorpresa. È successo a Ultimo, il cantautore romano che in questi ultimi anni ha sbancato lo streaming e i live, che alla Vigilia di Natalòe ha voluto fare una sorpresa a un fan speciale, Luca, che segue il cantante nelle prime file dei suoi concerti e in particolare è protagonista di una caldissima esibizione di 22 settembre, canzone di Ultimo che il fan ha cantato a squarciagola proprio davanti al suo mito.

In un videio postato su Instagram, Ultimo ha voluto raccontare della sorpresa fatta al ragazzo, a cui era stato detto che avrebbe dovuto rispondere a qualche domanda per un'intervista ai fan del cantante: "Buongiorno, oggi 24 dicembre stiamo andando a fare un regalo speciale a un fan speciale – dice Ultimo nel video, girato mentre è in auto -, che è lui (mostra foto, ndr), Luca, qua è dove gli canto '22 settembre' in faccia, all'Olimpico, è fan da prima fila, sfegatato, lui non sa che sto andando, gli abbiamo detto una marea de cazzate, poveraccio, tipo che deve fare un'intervista, tra l'altro su Instagram mi ha scritto: ‘Quanto vorrei fare due parole con te' e mo ce le facciamo due parole", chiude il cantante.

Il momento successivo è quello in cui il cantante arriva a casa di Luca che sta rispondendo ad alcune domande proprio sul cantante, quando Ultimo gli arriva alle spalle e lo sorprende, lasciandolo interdetto e sorpreso. A quel punto si vedono i due interagire, Ultimo mettersi al pianoforte e suonare a casa di Luca. quest'ultimo emozionarsi e piangere davanti al suo cantante preferito. Prima di andare via, però, Ultimo ha voluto fargli il suo regalo di Natale, ovvero un pass che dà la possibilità al fan di accedere a tutte le tappe che il cantante terrà nel 2024 negli stadi che comincerà l'8 giugno allo stadio Maradona di Napoli – dopo la data zero di Trieste – e proseguirà per altre 8 date.