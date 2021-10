Il pittore Achille Perilli è morto a 94 anni: è stato un maestro dell’astrattismo Il pittore Achille Perilli è morto a 94 anni presso l’ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Perilli è annoverato tra le figure più eminenti dell’astrattismo italiano del Novecento, ed è stato tra i fondatori (insieme a Piero Dorazio, Guerrini, Renzo Vespignani, Buratti, Muccini e Maffioletti) del Gruppo Arte Sociale (Gas).

Achille Perilli, "La storia dei brevi", 1966

Inoltre, ha partecipato alla creazione dell'avanguardia artistica nota come "Gruppo Forma 1", di chiara ispirazione marxista.

La vita di Achille Perilli

Nato a Roma nel 1927, nel 1945 si è iscritto alla facoltà di Lettere della Sapienza, preparando una tesi su Giorgio De Chirico senza tuttavia laurearsi. Artista prolifico, è stato omaggiato con svariate mostre personali e retrospettive fuori e dentro i confini nazionali. Tra queste si ricordano soprattutto le partecipazioni all'Esposizione internazionale d'arte di Venezia del 1952, 1958 e nel 1962 e nel 1968, dove allestì una sala personale. Insieme a Dorazio e a Guerrini ha fondato la Libreria-Galleria Age d'Or, che ha lavorato alla creazione di diversi eventi artistici di importanza essenziale, tra i quali spicca la collaborazione alla triennale di Milano, dove fu invitato da Lucio Fontana. Nel biennio 1963-1964, Perilli partecipò alla mostra di pittura contemporanea Peintures italiennes d'aujourd'hui, un evento diffuso che ha coinvolto diverse città del Medio Oriente e del Nordafrica.

Achille Perilli

Il ricordo di Dario Franceschini: "pittore delle geometrie impossibile e irrazionali"

Nelle ultime ore non sono mancati i saluto istituzionali, tra cui quello del ministro della Cultura Dario Franceschini: "Con la scomparsa di Achille Perilli il mondo dell'arte perde un illustre esponente: un grande maestro dell'astrattismo italiano, il pittore delle geometrie impossibili e irrazionali", ha scritto, mostrando vicinanza alla famiglia di Perilli in queste ore difficili. "La sua produzione artistica – ha aggiunto Franceschini – ha mantenuto sempre uno stretto dialogo con le avanguardie e ha portato lustro e prestigio al nostro Paese in tutto il mondo".