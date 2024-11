video suggerito

Il libro di Geolier è già un caso, primo in classifica e date di presentazione sold out Dalle strade di Secondigliano al palco del Maradona: Geolier racconta la sua storia in “Per sempre” ed è già un caso letterario. Primo in classifica e presentazioni sold-out. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalle strade di Secondigliano al palco del Maradona: Geolier racconta la sua storia in “Per sempre” ed è già un caso letterario. Il libro, scritto con Federico Vacalebre e uscito per Mondadori il 19 novembre, è in cima alle classifiche di vendita. Anche le presentazioni-firmacopie stanno andando soldout. La prima è la doppia data al Vulcano Buono: il 22 novembre (già sold out) e il 25 novembre.

Il libro di Geolier

"Non sono più nu muccusiello, chi sono?". Inizia così il viaggio autobiografico di Geolier in Per sempre (Mondadori Electa), un libro che ripercorre la vita e la carriera di uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana contemporanea. Con uno stile unico che mescola italiano e dialetto napoletano, Geolier racconta le sue radici, i primi passi nel rap, la consacrazione a Sanremo e i concerti sold-out allo Stadio Maradona. Tra gioie, ferite, e la voglia di rivalsa, l’artista condivide pensieri, ricordi e passioni, in un mash-up di parole che, come lui stesso dice, “non devono essere di moda, ma pietre”. L’opera è un tributo alla sua crescita personale e artistica, capace di coniugare l’energia dell’hip hop con la grande tradizione musicale napoletana.

Il doppio appuntamento al Vulcano Buono

Le prime date del tour letterario-musicale sono al Vulcano Buono di Nola con un doppio evento previsto per il 22 e il 25 novembre. Dopo il successo del precedente firmacopie, questa volta l’artista firmerà sia il libro Per sempre che il suo nuovo album, Dio lo sa – Atto II (Warner Music Italia), in uscita proprio il 22 novembre.

Leggi anche Renato Zero e Francesco Totti si abbracciano al concerto sulle note di Amico: il video del momento

Le date:

22 novembre: firmacopie (già sold out) a partire dalle ore 15:00.

25 novembre: secondo appuntamento, sempre alle ore 15:00.

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso il pop-up store dedicato, dove è già possibile effettuare il preordine del libro e dell’album tramite il sito ufficiale www.geoliermerch.com. A partire dal 20 novembre, i fan potranno ritirare il libro e ottenere il pass numerato per accedere al firmacopie, mentre il CD o il vinile saranno distribuiti direttamente durante l’evento.