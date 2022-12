Il gesto sincero di Papa Francesco: restituite tre sculture del Partenone alla Grecia Papa Francesco ha deciso di restituire alla Grecia tre frammenti di sculture in marmo del Partenone.

A cura di Redazione Cultura

Come "segno concreto del suo sincero desiderio di proseguire nel cammino ecumenico della verità" Papa Francesco ha restituito alla Grecia tre frammenti del Partenone che erano custoditi nei Musei Vatiano da circa due secoli, aprendo, così, alla possibilità di un domino. La Grecia, infatti, dopo il gesto del Papa, attende che anche il British Museum possa muoversi in questa direzione, dopo quest'ultimo gesto con cui un museo occidentale ha accettato le richieste di restituzione dei manufatti da parte dei paesi di origine, come ultimamente sta succedebdo sempre più spesso, vedendo anche l'Italia come protagonista.

La scelta di Papa Francesco di "donare" questi tre frammenti di sculture in marmo a Geronimo II, primate della Chiesa ortodossa greca e arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, è stato appunto un gesto compiuto per proseguire "nel cammino ecumenico della verità" come si legge nel comunicato riportato dall'Associated Press. Come si legge sul sito dei Musei Vaticani i tre frammenti appartengono alla decorazione scultorea del Partenone:

L'apparato figurativo del tempio, costruito sull'Acropoli di Atene per volere di Pericle, si deve al genio creativo dello scultore ateniese Fidia. La testa del cavallo proviene dal frontone occidentale dell'edificio, sul quale era rappresentata la disputa tra Atena e Poseidone per il dominio dell'Attica; nel frammento è stato identificato uno dei cavalli della quadriga di Atena. Nel rilievo con testa di fanciullo è stato riconosciuto un personaggio presente nel fregio che avvolgeva la cella del tempio: un portatore delle focacce che venivano offerte durante la processione delle Panatenee in onore di Atena. La testa maschile barbata è stata invece attribuita a una delle metope del lato meridionale dell'edificio, dove era raffigurata una Centauromachia.

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che i frammenti tornino effettivamente in Grecia, ma la sola decisione mette pressione al British Museum – in questo gioco di forze internazionale – che per decenni ha rifiutato gli appelli della Grecia di restituire la sua ricca collezione di sculture del Partenone. Frammenti del Partenone sono sparsi in vari musei, compreso un piccolo museo siciliano che ha dato in prestito uno di questi, con la Grecia che spera che questo prestito possa essere esteso a tempo illimitato. Il Vaticano ha reso noto che questa restituzione non rientra in accordi bilaterali tra Stati, ma è una donazione. Una precisazione che, come scrive AP, servirebbe a "evitare un precedente che potrebbe influenzare altri beni inestimabili nei Musei Vaticani, tra richieste più ampie da parte di gruppi indigeni e paesi colonizzati ai musei occidentali per restituire manufatti saccheggiati, opere d'arte e cultura materiale ottenute in circostanze discutibili durante il periodo coloniale".