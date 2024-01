I No Doubt si riuniranno al Coachella dieci anni dopo la separazione: torna la band di Don’t Speak Al prossimo Coachella che si terrà ad aprile, oltre a nomi come quello di Lana De Rey, Doja Cat, Tyler, The Creator ci sarà anche la reunion dei No Doubt, la band di Gwen Stefani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

I No Doubt (ph Kevin Winter/Getty Images)

Come spesso capita, gli annunci delle line up dei grandi festival mondiali portano con sé anche alcune reunion di gruppi storici e anche il Coachella quest'anno ha voluto marcare il cartellino. Al fianco di nomi come quelli di Lana De Rey, Pesio Pluma, J Balvin, Doja Cat il festival ha annunciato, a parte, la presenza sul palco dei No Doubt, la band composta da Gwen Stefani (voce), Tom Dumont (chitarra e tastiera), Tony Kanal (basso e tastiera) e Adrian Young (batteria) che raggiunse la popolarità mondiale a metà degli anni 90 grazie all'album Tragic Kingdom e a singoli come "Don't Speak" e "Just a girl" che Mtv mandava in heavy rotation e a It's My life, cover dei Talk Talk che la band pubblicò nella prima raccolta del gruppo, The Singles 1992-2003, pubblicato nel 2003.

L'annuncio della presenza della band di Gwen Stefani è stata data durante il disvelamento della line up di quello che è uno dei principali festival mondiali, che vedrà, appunto, salire sul palco artisti come Lana Del Rey, Tyler, the Creator e Doja Cat oltre al ritorno dei Blur negli usa a nove anni di distanza dall'ultima volta. Nell'annuncio, però, non è stata specificata quale formazione dei No Doubt salirà sul palco di Indio, in California, luogo in cui si tiene il festival. Nei giorni scorsi, però Gwen Stefani aveva condiviso un video in cui si anticipava proprio la reunion della band statunitense.

La clip, infatti, partiva con la cantante che faceva vedere un collage che faceva riferimento al loro album Beacon Street Collection del 1995, Stefani presentava al pubblico dei collage e, presa dalla nostalgia inviava un messaggio al bassista Tony Kanal e da lì al resto della band, quindi il chitarrista Tom Dumont e il batterista Adrian Young e mentre erano in collegamento tutti e quattro, sempre la cantante chiedeva al resto della band: ";a cosa stiamo facendo? Perché non usciamo?" e alla fine tutti arrivavano alla conclusione che era il momento di tornare con una vera e propria reunion. Il Coachella si terrà, come sempre, in due weekend: dal 12 al 14 aprile e dal 19 al 21 aprile 2024.

