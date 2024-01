I libri italiani più venduti del 2023: oltre a Murgia e Vannacci ci sono il Principe Harry e Ada D’Adamo Sono stati svelati, oggi i libri più venduti del 2023 in Italia e qual è la condizione del mercato editoriale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

È Spare, la biografia del Principe Harry, il libro più venduto in Italia nel 2023, come era facile immaginare già nei giorni successivi all'uscita, quando schizzò nelle classifiche italiane e macinò migliaia e migliaia di vendite in tutto il mondo. La curiosità verso la Corona inglese è sempre altissima e il libro di Harry serviva a sfamare molto anche la fame di gossip, aggiungendoci anche, operò, che a scriverla è stato lo scrittore vincitore del Premio Pulitzer J.R. Moehringer, autore, tra le altre cose di libri come The Tender Bar e soprattutto Open, ovvero la biografia dell'ex campione di tennis Andrè Agassi.

Murgia e Vannacci in Top 10

Ma nonostante la testa sia di un autore di lingua inglese, sono sette i libri di autori italiani nella top 10 a partire dal secondo posto occupato da La portalettere di Francesca Giannone, edita da Nord, che conquista, quindi, anche il titolo di libro italiano più venduto dell'anno, mentre a chiudere il podio è lo Young Adult "Dammi mille baci" di Tillie Cole (Always Publishing) tra i preferiti del booktok. Alla fine dell'anno, poi Tre ciotole, l'ultimo romanzo pubblicato da Michela Murgia quando era ancora in vita (da qualche giorno è uscito il postumo "Dare la vita"), Tre ciotole" (Mondadori) precede il libro del generale Vannacci.

In sesta posizione c'è La vita intima, il romanzo che ha segnato il ritorno di Niccolò Ammaniti, uno degli autori più amati d'Italia, che precede Ada D'Adamo, vincitrice del Premio Strega con "Ora d'aria", pur senza la presenza dell'autrice, scomparsa lo scorso aprile. A chiudere questa speciale classifica di vendita ci sono un intramontabile Ken Follett con "Le armi della luce", il ritorno di Fabio Volo con "Tutto è qui per te" e il saggio "Quando eravamo i padroni del mondo" di Aldo Cazzullo. Il mercato del libro ha registrato una tenuta generale nel 2023 con vendite pari a 1,697 miliardi di euro a prezzo di copertina, in crescita dello 0,8% rispetto all’anno precedente (più 14,1% sul 2019), mentre le copie sono state invece 111,85 milioni, in flessione dello 0,7% sull’anno precedente (più 12,6% sul 2019).

I dati sulle vendite di libri

In concomitanza della giornata conclusiva del XLI Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Venezia, l’Associazione Italiana Editori (AIE) ha reso pubblica l’analisi di mercato sull’editoria trade nel 2023, realizzata in collaborazione con Nielsen BookScan e IE Informazioni Editoriali dove tra i dati più interessanti c'è quello che vede un minore aumento del prezzo dei libri rispetto all'inflazione, il recupero di terreno di librerie e canali fisici per la vendita dei libri, della crescita di ebook e audiolibri, benché la preferenza resti schiacciante per la carta. Per quanto riguarda i gusti, invece, è la narrativa italiana, appunto, a farla da padrona, con una crescita del 7,2% a fronte di un calo della narrativa straniera del 3,6%

La classifica dei libri più venduti nel 2023

1. Spare – Il minore, Principe Harry, Mondadori (gennaio 2023)

2. La portalettere, F. Giannone, Nord (gennaio 2023)

3. Dammi mille baci, T. Cole, Always Publishing (giugno 2018)

4. Tre ciotole, M. Murgia, Mondadori (maggio 2023)

5. Il mondo al contrario, R. Vannacci, Autopubblicato (agosto 2023)

6. La vita intima, N. Ammaniti, Einaudi (gennaio 2023)

7. Come d'aria, A. D'Adamo, Elliot (gennaio 2023)

8. Le armi della luce, K. Follett, Mondadori (settembre 2023)

9. Tutto è qui per te, F. Volo, Mondadori (novembre 2023)

10. Quando eravamo i padroni del mondo, A. Cazzullo, HarperCollins Italia (settembre 2023)