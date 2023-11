Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2023, le frasi più significative per il 25 novembre Oggi, sabato 25 novembre 2023, si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative da condividere per l’occasione.

A cura di Vincenzo Nasto

Oggi, sabato 25 novembre 2023, si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tutto questo a pochi giorni dal femminicidio avvenuto nei confronti della 22enne Giulia Cecchettin, originaria di Vigonovo, di cui è accusato il suo ex fidanzato Filippo Turetta. Secondo i dati del Viminale, dal 1 gennaio al 19 novembre 2023 sono stati registrati 295 omicidi, con 106 vittime donne, di cui 87 uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 55 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne vede la sua istituzione il 17 dicembre 1999, attraverso la risoluzione 54/134. La data ricorrente del 25 novembre è tutt'altro che casuale: esso segna il brutale assassino avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana delle tre sorelle Mirabal. Esse, legate al gruppo di liberazione 14 giugno, contro la dittatura nel paese, vennero sequestrate e uccise a bastonate, prima di esser gettate in un dirupo. La loro scomparsa diventò un simbolo di ribellione, istituzionalizzato nel 1999 dalle Nazioni Unite. Abbiamo scelto di raccogliere le frasi e le citazioni più significative da condividere per l'occasione, come la nota lettera di Cristina Torres-Cáceres, un'architetta e attivista femminista peruviana, ripresa da Elena Cicchettin, sorella di Giulia, dopo la sua scomparsa.

Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. (Cristina Torres-Cáceres)

Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne. (Alda Merini)

Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge l’energia essenziale della vita su questo pianeta. Si forza quanto è nato per essere aperto, fiducioso, caloroso, creativo e vivo a essere piegato, sterile e domato. (Eve Ensler)

I mass media trattano la violenza sulle donne, ad esempio lo stupro, le percosse e l'omicidio di mogli e fidanzate, o l'incesto maschile con i propri figli, come aberrazioni che riguardano solo l'individuo. Nascondendo il fatto che in verità qualsiasi violenza maschile nei confronti delle donne fa parte di una operazione pianificata. (Marylin French)

Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano. (Margaret Atwood)

Tanto più la mano che ci colpisce ci è cara, tanto più sentiamo il colpo. (Madeleine de Puisieux)

Una femminista è chiunque riconosca l'uguaglianza e la piena umanità di donne e uomini. (Gloria Steinem)

Non sarò libera finché ogni donna non sarà libera, anche se le sue catene sono molto diverse dalle mie. (Audre Lorde)

Nessuna donna dovrebbe essere detto che non può prendere decisioni sul proprio corpo. Quando i diritti delle donne sono sotto attacco, noi reagiamo. (Kamala Harris)

Giustizia significa assicurarsi che essere educate non significhi essere silenziose. In effetti, molto spesso, la cosa più giusta che puoi fare è scuotere il tavolo. (Alexandria Ocasio-Cortez)

Quanto più la donna cerca di affermarsi come uguale in dignità, valore e diritti all’uomo, tanto più l’uomo reagisce in modo violento. La paura di perdere anche solo alcune briciole di potere lo rende volgare, aggressivo e violento. (Michela Marzano)

Non sono un uccello; e non c’è rete che possa intrappolarmi: sono una creatura umana libera, con una libera volontà. (Charlotte Brontë)

Finché ci sarà una sola donna minacciata in quanto donna, noi non avremo pace. (Lidia Ravera)

L’indifferenza è peggio della violenza. Dall’indifferenza non puoi difenderti. (Liliana Segre)

