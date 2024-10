video suggerito

Furto nella pasticceria di Blanco a Brescia, è il secondo in meno di un mese In un mese la pasticceria L'isola delle rose del cantante Blanco a Brescia ha subito ben due furti. Dopo il primo furto il 24 settembre il cantante aveva commentato ironicamente il fatto scrivendo sui social: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba".

A cura di Elena Betti

Blanco (Getty Images)

Lo scorso 24 settembre la pasticceria del cantante Blanco aveva subito un furto. Ora, a meno di un mese dall’accaduto, la storia si è ripetuta. L’isola delle rose, la pasticceria del cantante, è infatti tornata nel mirino dei malviventi. Ad essere nuovamente distrutte in questo caso sono state la vetrina e la porta d’ingresso della pasticceria che affaccia su viale Italia a Brescia. Per il momento il cantante non ha rilasciato dichiarazioni.

Il furto di settembre

È passato meno di un mese dal primo furto che la pasticceria di Blanco, L’isola delle rose, ha subito. In quell’occasione, a informare il suo pubblico era stato il cantante steso con una storia su Instagram dal tono ironico. “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”, aveva scritto il cantante sopra alla foto della vetrata con i graffiti dell’artista Sex Dreams distrutta. L’ironia di Blanco non si era fermata lì, nella storia successiva aveva pubblicato l’indirizzo della pasticceria e scritto: “Se siete ladri intolleranti/allergici al glutine o cercate il senza lattosio o prodotti tradizionali passate”.

La pasticceria di Blanco

La pasticceria L’isola delle rose è stata inaugurata a maggio 2023 e prende il nome di uno dei pezzi più famosi del cantante. Il brano è noto ai più anche a causa di un episodio controverso verificatosi sul palco del Festival di Sanremo 2023. In quel frangente il cantante aveva distrutto la scenografia fatta di rose realizzata per lui sul palco. La pasticceria ha quindi un nome legato a controversie che, visti i recenti eventi, non le sta portando molta fortuna. Sul sito ufficiale si legge che sono specializzati in focacceria e prodotti senza lattosio e glutine, con prodotti che nascono dall’esperienza della specialista in Scienze dell’alimentazione Patrizia Fabbriconi.