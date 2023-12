Francesco Guccini con la ragazza cantata Eskimo, il frammento nel filmato di un videoamatore È stato trovato un filmato straordinario, in cui Francesco Guccini appare accanto ad una ragazza a Santa Lucia, la storica fiera di Natale a Bologna. Quelle immagini raccontano ciò che il cantautore scrive in Eskimo, una delle sue canzoni più note. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Tra le canzoni più note di Francesco Guccini c'è senza dubbio Eskimo, in cui il cantautore racconta dei aver trascorso una serata a Santa Lucia, la tradizionale fiera di Natale che si tiene a Bologna. Negli archivi di Fondazione Home Movies è stato trovato un video che ritrae proprio la scena cantata nel brano del 1978.

Il video che racconta i versi di Eskimo

Il verso in questione, che testimonia la presenza di Guccini a quella fiera di Natale a fine Anni Sessanta, recita così: "Ricordi fu con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale". E in effetti è proprio quello che è accaduto, come racconta un video scovato nella Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna.

In questo filmato, si vede il cantautore giovanissimo, in compagnia della ragazza citata nella canzone Eskimo. Le riprese, ovviamente in bianco e nero, sono di un videoamatore, Oreste Baldi, e sono datate dicembre 1965. Al minuto 1.14 si vede la scena descritta nel brano, dove lui indossa un ekimo, mentre la ragazza al suo fianco è avvolta in un cappotto, come d'altra parte scrive anche Guccini nel testo della sua canzone: "Ma con i miei maglioni ero a disagio e mi pesava quel tuo paletot".

A confermare che si trattasse proprio di Francesco Guccini è stato lo staff dell'artista che, quindi, ha dato ulteriormente validato quello che, a conti fatti, è un frammento a dir poco straordinario, testimonianza dell'estro di un cantautore tra i più amati e noti della musica italiana. Il filmato, inoltre, rientra in un progetto che si chiama HomeMovies100. Ogni giorno dell'anno, a partire da gennaio 2023, è stato pubblicato un filmato al giorno girato tra gli anni Venti e Ottanta del Novecento, che porta la stessa data del giorno in cui viene diffuso, affinché si alimenti una nuova memoria del secolo attraverso filmati di famiglia e amatoriali.