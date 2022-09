Festivaletteratura di Mantova dal 7 all’11 settembre 2022: ospiti, programma e biglietti Dal 7 all’11 settembre ritorna l’appuntamento letterario con Festivaletteratura 2022 a Mantova, dopo due anni di assenza. Qui programma, ospiti e biglietti.

A cura di Vincenzo Nasto

Festivaletteratura 2022 a Mantova

Da oggi, giovedì 7 settembre a domenica 11, ritorna il grande appuntamento con la letteratura: a Mantova ci sarà il Festivaletteratura. Dopo due anni di stop causa Covid-19, riprende l'evento che contraddistingue la città lombarda dal 1997, con reading, concerti, rappresentazioni teatrali ed eventi letterari per le strade di Mantova. Un evento che sappia leggere il mondo, attraverso anche i grandi temi d'attualità come l’accesso alla cultura, la guerra in Ucraina, l’ecologia e la sostenibilità ambientale, con ospiti d'eccezione, da Roberto Saviano a Zeruya Shalev. Ancora aperta la vendita dei biglietti, che possono essere acquistati online, ancora disponibili per la gran parte degli eventi in programma.

Gli autori che partecipano al Festival di Mantova

Super ospiti al Festivaletteratura di Mantova dal 7 all'11 settembre 2022, tra cui Zeruya Shalev con il nuovo romanzo "Stupore" (Feltrinelli), William Dalrymple con "Anarchia" (Adelphi), il francese Pierre Lemaitre con "Il gran mondo" (Mondadori), la poetessa britannica Helen Macdonald e il cantastorie iraniano-olandese Kader Abdolah con "Il faraone d’Olanda". Non mancano anche i rappresentanti italiani con Roberto Saviano che presenterà "Solo è il coraggio. Giovanni Falcone", il suo ultimo romanzo edito da Bompiani, ma anche Valeria Perrella e il giovane vincitore del premio Campiello 2022 Bernardo Zannoni. Presenti anche Claudia Durastanti, Anne Enright e Carlo Lucarelli, che verranno intervistati Christian Mascheroni ed Elsa Riccadonna sull'arte della scrittura.

Il programma completo in PDF del festival

Un ricco programma di eventi è quello che avrà luogo a Mantova tra il 7 e l'11 settembre 2022 per il Festivaletteratura. La manifestazione mantovana sarà inaugurata mercoledì 7 settembre 2022 con un evento speciale: la presentazione del nuovo premio letterario dedicato alla memoria di Inge Feltrinelli. A tenere la lectio magistralis di apertura della kermesse sarà lo scrittore Alessandro Baricco, in uscita con "La via della narrazione" (Feltrinelli), in una lectio su Beppe Fenoglio proprio nel centenario della nascita dell’autore del Partigiano Johnny. L'8 settembre invece sarà il giorno del confronto tra il vincitore del Man Booker Prize Damon Galgut, autore del romanzo "La promessa (E/O)" e la scrittrice Valeria Parrella sul tema "Sudafrica Terra Promessa". Il 9 ci sarà l'incontro in Piazza Castello con il dialogo tra la scrittrice britannica Helen MacDonald e Michela Murgia sul rapporto tra l’uomo e gli altri esseri viventi attorno al tema "Gli animali come maestri", mentre il 10 settembre, presso l'aula magna dell'Università, l’autrice irlandese Jan Carson dialoga con Chiara Valerio sui temi del realismo magico. Il programma si chiude domenica 11 settembre nella Basilica Palatina di Santa Barbara, dove l’autrice irlandese Anne Griffin affiancata sul palco da Bianca Pitzorno condividerà la sua esperienza letteraria. Il programma per intero è consultabile sul sito ufficiale in PDF e può essere scaricato e stampato.

Dove acquistare i biglietti e quanto costano

Ancora molti i biglietti disponibili per accedere agli eventi del Festivaletteratura 2022, che ritorna dopo due anni di assenza. Chi vorrà accedere alla kermesse letteraria, potrà acquistare i biglietti, esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale della manifestazione. Il costo dei biglietti sarà per singolo evento, con i prezzi che si aggirano tra i 7 e gli 8 euro per singolo avvenimento.