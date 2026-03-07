Festa della Donna 2026, le frasi di auguri più belle con le citazioni da dedicare l’8 marzo

L’8 marzo 2026 si festeggia la Giornata Internazionale della Donna, ecco alcune frasi, citazioni e aforismi che celebrano la donna e la sua lotta e possono essere condivise e dedicate a madri, mogli, figlie, partner.

Manifestazione Non una di meno – ph Antonio Masiello:Getty Images

L'8 marzo 2026 si festeggia la Giornata Internazionale della Donna, conosciuta anche come la Festa della donna, rappresentata simbolicamente dalle mimose. In questa giornata si dovrebbe riflettere sull'importanza dei diritti delle donne, e sulle lotte continue che vengono combattute per ottenerli ed espanderli, per riflettere sull'uguaglianza di genere in ogni campo, le discriminazioni e la violenza contro le donne. La Giornata fu istituita l'8 marzo in memoria di un rogo in una fabbrica di camicie Cotton o Cottons di New York che avrebbe visto la morte di 146 lavoratori (di cui 123 donne e 23 uomini). Quel rogo non c'è mai stato, probabilmente confuso co. quello della fabbrica Triangle avvenuto il 25 marzo 1911. Nonostante ciò l'8 marzo comincia a diventare universalmente la giornata di difesa dei diritti delle donne. Qui abbiamo selezionato una serie di frasi più o meno famose che celebrano la donna e la sua lotta e possono essere condivise e dedicate a madri, mogli, figlie, partner.

Auguri per la Festa della Donna 2026, le frasi più belle da dedicare alle donne l'8 marzo

Queste 10 frasi sono selezionate per ricordare la lotta socio-politica che le donne combattono da secoli per cercare di ottenere gli stessi diritti degli uomini.

Non vogliamo mimose, vogliamo diritti. L’8 marzo non è una festa: è una lotta che continua. La parità non è un favore, è giustizia. Finché una donna non è libera, nessuna società è davvero libera. La libertà delle donne misura la libertà di un paese. I diritti delle donne sono diritti umani. Più donne nei luoghi di potere, più democrazia. La politica senza donne è democrazia incompleta. Il futuro è femminista o non è. Quando le donne avanzano, la società progredisce.

Le migliori citazioni celebri sulle donne per gli auguri dell'8 marzo 2026

Manifestazione per la Giornata internazionale della donna – ph Mauro Ujetto:NurPhoto via Getty Images

In questa selezione ci sono frasi famose, dette da alcune donne che hanno avuto voce: politiche, sociologhe, scrittrici, tutte femministe. Sono frasi che sottolineano l'importanza delle lotte di genere.

Simone de Beauvoir "Non si nasce donna: lo si diventa" Rosa Luxemburg "Chi non si muove, non si accorge delle proprie catene" Malala Yousafzai "Alziamo le nostre voci, non perché gridiamo, ma perché chi non ha voce possa essere ascoltato" Angela Davis: "Non accetto più le cose che non posso cambiare. Sto cambiando le cose che non posso accettare" Eleanor Roosevelt: "Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso" Emma Watson "Se non io, chi? Se non ora, quando?" Michelle Obama: "Non c’è limite a ciò che noi donne possiamo realizzare" Chimamanda Ngozi Adichie: "Dovremmo essere tutti femministi" bell hooks. "Il femminismo è un movimento per porre fine al sessismo, allo sfruttamento sessista e all’oppressione" Carla Lonzi: "La donna non va definita in rapporto all’uomo"

Buona Festa della Donna 2026, frasi brevi e significative per festeggiare l'8 marzo

Qui, invece, ci sono una serie di frasi brevi e significative con cui festeggiare l'8 marzo, la Giornata internazionale della donna.