Fedez non riesce a cantare e ferma il concerto, poi ammette: “Ho cantato di me**a, colpa dell’autotune” Il rapper protagonista di un video virale in cui ferma per due volte la sua “Sexy Shop” durante un concerto in Sicilia. In un video pubblicato in queste ore si scusa e spiega: “Mai detto di essere Celine Dion, ma in questo caso non era proprio colpa mia”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Problemi tecnici per Fedez durante un concerto in Sicilia, a Terranova, il 7 settembre. Il cantante si è trovato costretto a interrompere la sua esibizione per due volte a causa di problemi tecnici.

Cos'è successo durante il concerto di Fedez

Il problema tecnico, nello specifico, si è verificato durante l'esecuzione della sua hit estiva Sexy Shop, per essere più precisi proprio nell'attacco del pezzo, che inizia proprio dal refrain. Fedez ha avuto difficoltà a cantare quella parte di pezzo e ha quindi fermato una prima volta la base, lasciando intendere al tecnico audio che il problema fosse il fatto di non sentirsi in cuffia. Il pezzo è quindi partito per una seconda volta, ma il problema si è ripetuto, fino al terzo tentativo, introdotto da Fedez scherzosamente: "Volevamo solo farvi scaldare la voce".

Le scuse del cantante

La canzone è quindi ripartita, non senza un pizzico di incertezza vocale per il rapper, dovuto probabilmente a un calo di voce, oltre che per una mera questione di intonazione. Dal video sembra trattarsi di un problema di intonazione, ma è stato Fedez a spiegare la cosa in alcune storie, specificando che il problema sia legato al malfunzionamento del meccanismo dell'autotune:

Video viralissimo, ho cantato di merda sexy shop ieri sera a una data. Ma posto che non ho mai detto di essere Celine Dion, non l'ho cantata di merda perché non avevo l'autotune – probabilmente l'avrei cantata di merda anche senza l'autotune – ma in questo caso l'autotune era impostato su una scala armonica diversa da quella del brano. Quindi anche se l'avesse cantata una persona intonata, l'avrebbe sbagliata perché l'autotune ti porta su note diverse rispetto a quelle della canzone. Detto ciò non vi nascondo che mi girino un po' le balle, soprattutto per quel brano. Avevamo tre date in una notte sola, per l'ultima siamo arrivati alle 4 di notte. Sexy shop è stata una merda.