Elio critica Balorda Nostalgia cantata con l'autotune, Chiara Iezzi: "È una responsabilità dell'artista" Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 7 marzo, Chiara Iezzi ha commentato le recenti dichiarazioni di Elio. Il cantante, frontman del gruppo Elio e le Storie Tese, aveva criticato Balorda Nostalgia di Olly: "La mia umiliazione massima è stata ascoltare il brano vincitore di Sanremo cantanto con l'autotune".

A cura di Elisabetta Murina

Hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni di Elio su Balorda Nostalgia, la canzone di Olly vincitrice al Festival di Sanremo 2025. Il cantante, frontman del gruppo Elio e Le Storie teste, intervistato da Il Giorno ha raccontato: "La mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice cantata con l'autotune". Ospiti de La Volta Buona, nella puntata del 7 marzo, Chiara Iezzi e Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia, hanno detto la loro sull'argomento.

Il commento di Paola Iezzi e Giulio Todrani su Elio

Nello studio di Caterina Balivo, Chiara Iezzi ha commentato le dichiarazioni di Elio sull'autotune e sul brano vincitore a Sanremo 2025. La cantante, sorella di Paola Iezzi (con cui ha formato il duo Paola e Chiara, ha spiegato: "Nella musica ci sono sempre cambiamenti. L'autotune non preclude valore e talento, sta all'artista scegliere di usarlo. Comprendo la polemica". "Non pensi che oggi ci sia un abuso?". ha chiesto la conduttrice alla sua ospite. "È una responsabilità dell'artista, alla fine vince sempre la canzone, è il pubblico che lo decreta".

Della ‘vecchia scuola' fa invece parte Giulio Todrani, papà di Giorgia, che riguardo all'autotune ha detto: "È impossibile accettarlo. Si mette in bocca non a chi non è capace di cantare, ma dove potrebbero esserci delle stonature. Che genere è quello che usa l'autotune?". Nel discorso anche il punto di vista di Valerio Scanu: "Il problema è l'abuso di autotune. Un conto è usarlo come effetto, un altro come strumento per intonarsi, come ha fatto Tony Effe".

Cosa ha detto Elio su Balorda Nostalgia di Olly

Intervistato da Il Giorno, Elio aveva commentato il panorama musicale attuale, soffermandosi su come sia cambiato rispetto al passato, in particolare riguardo all'uso dell'autotune nei giovani artisti. Poi il riferimento a Balorda Nostalgia, la canzone di Olly che ha vinto il Festival di Sanremo 2025: "La mia umiliazione massima è stata ascoltare il brano cantato con l'autotune". Poi ha aggiunto:

Mi sento un signore della terza età con la forza di spaccare che vorrebbe vedere dei ventenni spaccare invece di andare in giro a cantare con l'autotune. Sia chiaro che non è tutto così, visto che sul palco con me ci sono dei ventenni che suonano come dei draghi.