Federico Rossi sul ritorno con Benjamin Mascolo: "Quando mi ha contattato ero restio, poi mi ha fatto tenerezza" Dopo la separazione nel 2019, Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono tornati insieme lo scorso maggio. In un'intervista raccontano come sono riusciti a recuperare il loro rapporto, personale e artistico: "All'inizio preferivo rimanere nella mia bolla, poi ho ascoltato un podcast in cui raccontava il suo dolore – ha detto Fede sull'amico e collega – Mi ha fatto tenerezza e ho messo via l'orgoglio".

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'apice del successo nel 2016 e l'annuncio della rottura solo tre anni più tardi, Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji e Fede, sono tornati a formare un duo musicale lo scorso maggio. Negli anni separati, i due hanno vissuto esperienze turbolente di vita personale, dai problemi di salute mentale alla fine di relazioni per loro importanti (Benji con l’attrice Bella Thorne e Fede con Paola De Benedetto). Dopo la terapia, però, i due sono pronti a rimettersi in gioco e in un'intervista a Vanity Fair raccontano come sono tornati insieme: "All'inizio preferivo rimanere nella mia bolla, poi ho ascoltato un podcast in cui raccontava i suoi anni dolorosi – ha detto Fede sull'amico e collega – Mi ha fatto tenerezza e mi ha anche risvegliato dei ricordi belli. Così ho messo via l’orgoglio e gli ho scritto".

Il racconto di Benji e Fede su sono tornati insieme

Nel 2023, dopo anni di silenzio, Benji ha mandato un messaggio a Fede per ricostituire il loro duo. All'inizio, il cantante era restio, ma poi ci ha ripensato: "Non mi interessava: avevo intrapreso un’altra strada e, per la mia incolumità, preferivo rimanere nella mia bolla. Poi ho ascoltato il podcast in cui Benji raccontava i suoi anni dolorosi. Mi ha fatto tenerezza e mi ha anche risvegliato dei ricordi belli. Così ho messo via l’orgoglio e gli ho scritto per ringraziarlo". I due si sono visti a Modena, la loro città: "Eravamo gli stessi di cinque anni prima, ma più graffiati dalla vita. Lui si sarebbe sposato da lì a due giorni e io neanche conoscevo la sua compagna (Greta Cuoghi, ndr). Ho pensato: cavolo, mi sto perdendo tutto del mio amico, e non voglio".

Benji & Fede

I due, adesso, puntano in alto. E Sanremo non è solo un sogno: "Penso che adesso potremmo essere pronti. Il 2025 festeggiamo 10 anni di carriera, l’Ariston sarebbe un bel modo per celebrarli", ha confermato Federico.

I problemi di salute mentale

Negli anni scorsi, Federico Rossi aveva sofferto di depressione e aveva sviluppato una dipendenza dall'alcool. Anche Benji aveva avuto problemi di salute mentale e, in uno dei suoi ultimi post, ha raccontato di aver sviluppato una forma di autismo ad alto funzionamento. "La diagnosi mi è servita moltissimo: mi ha permesso di essere un po’ più gentile con me stesso. Io di solito con gli errori degli altri sono comprensivo, nei miei confronti invece sono rigido, mi torturo e mi condanno. Sapere di avere una condizione particolare mi aiuta a perdonarmi", ha detto Mascolo nel corso dell'intervista. Adesso, sta affrontando un percorso di riabilitazione: "Sono in contatto costante con uno psichiatra che mi ha cucito addosso uno stile di vita salutare: mi dice quanto dormire, che cosa mangiare, come allenarmi".

Il rapporto tra Benji e Bella Thorne

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati a giugno del 2022. Adesso, lui è sposato con Greta Cuoghi e non sente la ex da tanto tempo. Ormai, però, ha messo da parte i vecchi rancori: "Io l’ho perdonata per qualsiasi cosa mi abbia fatto o comunque che sia successa. Non so se lei abbia perdonato me. In ogni caso penso che sia una persona speciale".

Benji e Bella Thorne

Adesso con sua moglie è finalmente felice: "Oltre la passione servono la condivisione dei valori, la capacità di comunicare e la voglia di impegnarsi. Il matrimonio è un giuramento e può aiutare in questo senso: significa diventare adulti e assumersi delle responsabilità. Ogni coppia è a sé. A me e a Greta ha fatto bene. Anzi, è stata la scelta migliore della mia vita".