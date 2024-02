Fabri Fibra sostiene Sangiovanni: “Condivido la scelta di prendersi una pausa, è un segnale forte” Dalle pressioni dell’industria musicale, fino al malessere diffuso tra i giovani artisti. Fabri Fibra, ospite della trasmissione TvTalk, ha parlato del caso di Sangiovanni, supportando la sua scelta di prendersi una pausa: “È un segnale forte” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Fabri Fibra, sabato 24 febbraio è stato ospite di Tv Talk, programma su Rai3 condotto da Massimo Bernardini. Dopo aver analizzato Nuova Scena, talent dedicato al rap, il cantante ha condiviso alcuni pareri sulla questione della pausa che Sangiovanni ha preso dalla musica. In studio anche lo psicologo Matteo Lancini e la giornalista Marta Cagnola, interpellati per analizzare il malessere sempre più diffuso tra i giovani artisti. Fabri Fibra ha colto l'occasione per salutare Sangiovanni: "La scelta che ha fatto è un segnale forte".

Fabri Fibra parla del "peso del successo"

Interrogato dal conduttore se il malessere diffuso sia un sintomo generazionale o la pressione di un mestiere come quello dell'artista, Fabri Fibra risponde che si tratta di entrambe le cose. "Fare questo lavoro oggi non è come farlo negli anni 90. Vasco non viveva tutta questa pressione mediatica – spiega il rapper – Oggi se vuoi fare musica devi essere presente nello streaming e sui social, che sono terribili perché hai l'illusione di poter essere te stesso ma in realtà devi essere ciò che i follower voglio che tu sia. Fino a quando arriva il momento in cui non sai più chi sei".

Fabri Fibra su Sangiovanni: "Rispetto tantissimo la sua scelta, è un segnale forte"

Durante la trasmissione, il rapper ha messo in chiaro che quello dei cantanti non è un mestiere semplice: "È difficile reggere la pressione, bisogna circondarsi di persone che sappiano interpretare i tuoi stati d'animo e che ti possano aiutare". Ha poi mandato un saluto a Sangiovanni: "Ero in un brano dell'album che sarebbe dovuto uscire – spiega Fabri Fibra – Capisco e rispetto la sua scelta di dire "non sono pronto, non esco", è un segnale forte".

Fabri Fibra e le pressioni dell'industria musicale

A proposito del continuo confronto sui social e della pressione dell'industria musicale o della macchina dei talent, Fabri Fibra chiarisce: "Una volta usciva un disco al mese, ora c'è una canzone nuova ogni venerdì e hai subito il risultato. È logico che questo meccanismo crei stress – aggiunge il rapper – Voglio dire una cosa, è vero che qualunque successo tu condivida sui social sarà messo in paragone con quello degli altri. Tu artista, però, devi avere la tua visione, il tuo messaggio, il tuo scopo. Devi seguire la tua idea senza paragonarti agli altri altrimenti il rischio è quello di perdersi".