Esteso il fermo di Travis Scott: durante l’arresto il rapper vestiva ancora la maglia della Juve Durante l’arresto a Parigi per aggressione, il rapper Travis Scott indossava una maglietta della Juventus, come già capitato in passato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

Travis Scott con la maglia della Juventus mentre viene arrestato a Parigi.

Nelle scorse ore è stato pubblicato il video in cui si vede il rapper americano Travis Scott arrestato dalla Gendarmerie francese che dopo una chiamata dall'hotel Georges V è stato preso in custodia e portato in prigione e una delle cose che in Italia è saltata agli occhi era la curiosità di vedere ancora una volta il cantante con la maglia della Juventus. E in particolare, i tifosi juventini hanno notato, come scrive anche La Stampa che "Travis Scott indossava una maglietta della Juventus della stagione 2004/2005, appartenuta al portiere Antonio Chimenti". Una curiosità che però rientra in una sorta di quasi normalità per il rapper che già in passato era stato più volte ripreso con la maglia della squadra torinese, l'ultima volta lo scorso luglio durante l'afterparty del suo concerto a Zurigo dove indossava una tuta bianconera.

È notizia di oggi, intanto, che la procura di Parigi ha esteso l'ordine di custodia per il rapper dopo il suo arresto in un hotel di Parigi, avvenuto lo scorso venerdì, in seguito a un alterco con una guardia di sicurezza. Nelle immagini dei video che stanno girando, si vede il rapper accompagnato nell'auto della Polizia da tre agenti, due dei quali lo tengono bloccato, mentre Scott tiene la testa bassa per tutto il tempo e alcuni giornalisti cercano di attirare la sua attenzione chiamandolo e beccandosi anche il rimprovero della poliziotta alla guida che chiede ai giornalisti di lasciare libera la strada e spostarsi dalla strada.

Nella notte tra giovedì e venerdì, quindi, Travis Scott è stato arrestato dopo che l'hotel aveva chiamato la Polizia per intervenire contro un uomo che aveva avuto una colluttazione con una guardia di sicurezza dell'hotel che era intervenuto, pare, per placare un'altra rissa che stava nascendo tra il rapper e la sua guardia del corpo, benché la Polizia francese stia ancora indagando. Dopo l'arresto di venerdì, un rappresentante del rapper ha affermato che erano "in comunicazione diretta con le autorità locali parigine per risolvere rapidamente questa questione e forniranno aggiornamenti quando appropriato" come scrive l'AP. Travis Scott era nella Capitale francese per le Olimpiadi e la sera prima aveva assistito alla semifinale di basket tra Usa e Serbia.