Emozioni di Lucio Battisti, il significato e il testo della canzone che indaga l’esistenza umana

Lucio Battisti e Giulio Rapetti, in arte Mogol, pubblicavano il 15 ottobre del 1970 una delle canzoni più famose della musica leggera italiana: "Emozioni" (che aveva Anna sul lato B sul 45 giri). Il brano è la title track dell'album, il secondo per Battisti, frutto di una collaborazione tra due autori che riuscivano a completarsi. Mogol – autore del testo – dichiarò nel suo libro "Il mio amico Lucio Battisti" che il suo compito era quello di tradurre in parole la musica composta da Battisti. Una canzone che parla dell'esistenza dell'essere umano, delle emozioni più intime dell'artista, il vissuto che diventa frustrazione nei confronti di un fallimento.

Il testo di Emozioni, scritto da Mogol

Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi

Ritrovarsi a volare

E sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare

Un sottile dispiacere

E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire

Dove il sole va a dormire

Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore

Come la neve non fa rumore

E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere

Se poi è tanto difficile morire

E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me

Ma nella mente tua non c'è

Capire tu non puoi

Tu chiamale se vuoi emozioni

Tu chiamale se vuoi emozioni

Uscir dalla brughiera di mattina dove non si vede ad un passo

Per ritrovar se stesso

Parlar del più e del meno con un pescatore per ore ed ore

Per non sentir che dentro qualcosa muore

E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa

Nascere un giorno una rosa rossa

E prendere a pugni un uomo solo perché è stato un po' scortese

Sapendo che quel che brucia non son le offese

E chiudere gli occhi per fermare qualcosa che

È dentro me

Ma nella mente tua non c'è

Capire tu non puoi

Tu chiamale se vuoi emozioni

Tu chiamale se vuoi emozioni

Il significato di Emozioni, canzone di Lucio Battisti

Il brano fotografa i diversi tratti dell'animo umano. Il protagonista sente dentro di sé emozioni contrastanti, come la sofferenza per un amore non corrisposto e la tristezza per un silenzio incompreso. Dopo essersi perso in voli pindarici, il cantante perde quota atterrando rovinosamente "sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere", chiedendosi dove la mente può riposare senza permettere al dolore di invaderlo. La tristezza si ripropone in maniera continua, un sentimento che viene nascosto e taciuto. Nell’ultima strofa la fiducia nel futuro lascia il posto alla violenza, che si scaglia contro un altro uomo, con la scusa di aver subito una scortesia. Tutto questo “sapendo che quel che brucia non son le offese”, ma la mancanza di comprensione, di affetto e di condivisione.

Quando è stata scritta "Emozioni"

In un'intervista a Radio 105, è stato lo stesso Mogol a spiegare come è nato il brano che avrebbe dato il nome a uno degli album più noti e amati del cantante di Poggio Bustone: "Ho scritto la prima parte di ‘Emozioni' in mezz'ora in Brianza. Avevo lo studio vicino alla casa e poi dovevo partire per andare da alcuni parenti. Non avevo il giradischi, dovevo ricordarmi la musica e la prima parte. Allora, ogni frase dovevo ricostruire la nuova parte. Ci ho messo due ore e mezza".