Ed Sheeran sorpreso per la vittoria del primo Emmy Awards: "Non pensavo avessimo possibilità" Ed Sheeran ha vinto un Emmy Awards per la canzone A Beautiful game scritta per la serie Ted Lasso.

Ed Sheeran non solo è l'artista più ascoltato al mondo su Spotify, ma continua a ottenere successi e premi, anche in ambiti laterali rispetto al suo. L'artista inglese, infatti, ha vinto il suo primo Emmy Award grazie alla musica che – assieme a Max Martin e Foy Vance – ha scritto per la serie Ted Lasso e, come dice su Instagram, non se l'aspettava: "Abbiamo vinto un Emmy ieri sera. Non mi aspettavo affatto di vincere, è stata una vera sorpresa svegliarsi con questa notizia, avrei tanto voluto essere lì ma sto per iniziare il tour asiatico quindi purtroppo dovevo essere da un'altra parte".

A ottobre 2021 fu reso noto che a Sheeran, ma anche all'ex concorrente dell'Eurovision per la Gran Bretagna Sam Ryder, era stato chiesto di scrivere una canzone per la serie ed entrambi, il primo con A beautiful game e il secondo con ‘Fought & Lost erano stati nominati per un premio. Ad aggiudicarselo, però, è stato proprio Ed Sheeran che ha vinto nella categoria best original music and lyrics davanti a Ryder, appunto, ma anche a canzoni tratte da Ginny & Georgia, The L Word: Generation Q, La fantastica signora Maisel e Weird: The Al Yankovic Story.

Sempre su Instagram, il cantautore ha scritto: "Eravamo tutti fan dello show e ci è stato chiesto di fare una canzone per il finale, quindi 2 anni fa questo mese ci siamo riuniti e abbiamo scritto una canzone sull'amore e sul calcio, e su come sia sempre una questione di viaggio piuttosto che di destinazione. Ho registrato il pubblico in uno dei miei spettacoli allo stadio perché cantasse il coro finale per tenerlo in sintonia. Si è scontrato con alcuni artisti e canzoni fantastici nella categoria Emmy per la migliore musica e testi originali, quindi non pensavo che avessimo una possibilità di vincere, ma grazie mille a tutti quelli che hanno votato per questo, e a Max, Foy e tutti gli altri. Ne sono davvero onorato".