video suggerito

È morto Mario Tessuto, il cantante di Lisa Dagli Occhi Blu aveva 81 anni Si è spento all’età di 81 anni il cantante Mario Tessuto: è stato l’interprete di uno dei brani più famosi degli anni ’60, Lisa Dagli Occhi Blu. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato dalla famiglia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

131 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Tessuto

Dopo una lunga malattia, nelle scorse ore, è morto il cantante Mario Tessuto, all'età di 81 anni. A dare l'annuncio della morte dell'autore della storica Lisa Dagli Occhi Blu è stata la famiglia. Il cantante si è spento a Vigevano, nella provincia lombarda, dove viveva da tempo. Il suo vero nome era Mario Bongiovanni, nato a Pignataro, in provincia di Caserta, ma subito trasferitosi a Milano, dove i genitori lavoravano come operai. Le sue prime apparizioni pubbliche avvenirono nei primi anni '60 quando grazie a Livio Macchia, chitarrista dei Camaleonti e Miki Del Prete, vicino ad Adriano Celentano, lo spinserò nel mondo della musica. Nel 1966 arrivò al Cantagiro e solo dopo tre anni interpretò il brano che cambiò la sua carriera. Stiamo parlando di Lisa Dagli Occhi Blu, scritta da Giancarlo Bigazzi per il testo e Claudio Cavallaro per la musica. La canzone si classificò al secondo posto nel Festival Un disco per l'estate, ma rimase nella memoria comune come uno dei pezzi più riconosciuti degli anni '60.

Chi era Mario Tessuto, il passato da barbiere e gli inizi nel Clan Celentano

Mario Tessuto è nato a Pignataro nel 1943 e dopo eessersi trasferito a Milano apre un salone da barbiere. Ma la sua grande passione per la musica e la sua vicinanza a Livio Macchia, chitarrista dei Camaleonti e Miki Del Prete, vicino ad Adriano Celentano, lo catapultarono nel mondo della musica. Proprio dopo la firma con il Clan Celentano, cambia il suo cognome in Tessuto, ma non pubblicherà nessun brano con quell'etichetta. Nel 1966 si presenta al Cantagiro con la sua band Mario Tessuto e i Suoi Filati: ma i primi successi arrivano due anni più tardi, interpretando Ho scritto fine, scritto da Don Backy. Il brano arriverà anche nella trasmissione televisiva Settevoci.

Il successo di Lisa Dagli Occhi Blu e la firma d'autore su Meglio Libera di Loredana Bertè

Il suo più grande successo arriva però nel 1969, quando al Festival Un disco per l'estate, arriva con Lisa Dagli Occhi Blu. Si tratta di un brano scritto da Giancarlo Bigazzi per il testo e Claudio Cavallaro per la musica. La canzone gli darà l'opportunità di collaborare con Mogol e Maria Lavezzi, interpretando Blu Notte Blu, e l'anno successivo accompagnerà Orietta Berti al Festival di Sanremo con il brano Tipitipiti. Diventa anche autore, scrivendo per Loredana Bertè il celebre brano Meglio Libera nel 1976. Dopo il matrimonio con Donatella, continuerà la sua attività concertistica fino al 2021, partecipando anche a trasmissioni televisive com Soliti Ignoti – Identità nascoste su Rai 1. Dal suo celebre brano Lisa Dagli Occhi Blu è stato tratto anche un muiscarello cn Silvia Dionio nei panni di Lisa Prandi, mentre proprio Tessuto ha interpretato il suo personaggio.

Leggi anche Esplosione in un casolare abbandonato nel Veronese: morto un giovane di 26 anni